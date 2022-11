Android e Google Maps ganham novas funções de acessibilidade; saiba tudo

Celulares com Android 12 ou superior contarão com controle por voz em português a partir de dezembro deste ano. A novidade funciona pelo aplicativo Voice Access, faz parte do pacote de acessibilidade do Android e foi anunciada nesta quarta-feira (30) pelo Google . Ainda não há data exata de lançamento prevista, mas, segundo a empresa, a ideia é que chegue aos usuários já no mês que vem. O recurso foi lançado mundialmente em 2018, mas ainda não tinha disponibilidade no idioma brasileiro.

Outra novidade em acessibilidade anunciada pelo Google hoje (30) são os "Lugares acessíveis" do Google Maps, disponível na web e também no app para Android e iPhone (iOS). O recurso, que foi lançado em 2020 nos EUA, Japão, Reino Unido e Austrália, está disponível já a partir desta quarta-feira no Brasil e serve para indicar aos usuários se os estabelecimentos têm ou não opções de acessibilidade. Assim, é possível verificar antes de sair de casa se um lugar tem entrada para cadeirantes e/ou intérprete de libras (no caso de shows, teatros e concertos em geral), por exemplo.

1 de 1 Google Maps e Android ganham novas funções de acessibilidade; saiba tudo — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Maps e Android ganham novas funções de acessibilidade; saiba tudo — Foto: Marcela Franco/TechTudo

É importante lembrar que, para a função de lugares acessíveis, é preciso que os próprios estabelecimentos avisem ao Google se contam ou não com opções para facilitar a acessibilidade de pessoas com alguma deficiência e/ou limitação. Ainda, para que seu Google Maps apresente o recurso, é importante que ele esteja atualizado para a versão mais recente do app. Para verificar isso no Android ou no iPhone, faça o seguinte:

Abra a Google Play Store ou a App Store (loja de aplicativos) e procure por Google Maps; Se o seu aplicativo tiver alguma atualização pendente, o botão "Atualizar" será mostrado. Então, basta tocar sobre ele e esperar o app atualizar.

Vale destacar também que, para que a opção apareça no seu aplicativo, é preciso ativá-la. Por isso, ao abrir o Google Maps, toque sobre o ícone do seu perfil, no topo direito da tela, e vá nas Configurações. Por lá, toque em "Acessibilidade" e, então, habilite a chave do recurso "Lugares com acessibilidade", tocando sobre o ícone.

De acordo com o Google, também são esperadas melhorias no atual pacote de acessibilidade do Android, incluindo uma melhora no entendimento de sotaques e outras singularidades na fala pelo Google Assistente. Até o momento, não há previsão de lançamento para essas otimizações, mas a ideia da empresa é liberá-las no decorrer dos próximos anos.

