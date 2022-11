Anéis de Poder: o que esperar da 2ª temporada da série de Senhor dos Anéis

Considerada a série mais cara da história, Senhor dos Anéis: Anéis de Poder encerrou sua primeira temporada com altas expectativas do público e crítica. A superprodução da Amazon Prime Video mostrou em seus oito episódios um alto nível de investimento similar ao que da trilogia de Peter Jackson nos cinemas. Com notas favoráveis da imprensa e popularidade em alta entre os fãs, resta saber quais caminhos o show irá seguir nas próximas temporadas.

Por abranger vários núcleos de personagens, com seus reinos e comunidades próprias, a nova season de Anéis de Poder terá como função responder questões que ficaram em aberto na primeira temporada. Enquanto a segunda temporada não tem data marcada, saiba quais pontos importantes podem ser abordados nos próximos capítulos. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Relembre o enredo de Senhor dos Anéis: Anéis de Poder

Localizada na segunda era da mitologia da Terra-Média de J.R. Tolkien, Anéis de Poder narra eventos antecessores às aventuras de O Hobbit e a Trilogia do Anel. É neste período em que são forjados os anéis de poder, o reino de Númenor é derrubado, Sauron ressurge e funda o reino de Mordor (além do seu próprio anel, que movimenta a saga principal da terceira era de Senhor dos Anéis) e elfos, anões e humanos unem forças para derrubar o vilão.

Ao pressentir futuras perturbações na Terra-Média por conta da ameaça de Sauron, a elfa guerreira Galadriel (Morfydd Clark) o procura para assim dar fim à guerra iniciada pelo seu chefe, Morgoth, derrotado na Guerra da Ira. Enquanto Galadriel segue numa caçada atrás do novo Lorde das Trevas, outros núcleos ganham destaque em paralelo: Númenor, a ilha onde habita o reinado dos humanos; as Terras do Sul, que posteriormente são dominadas por Sauron; as minas de Khazad-dûm, onde habitam os anões; e a comunidade campestre dos Pés-Peludos, antecessores dos Hobbits.

Senhor dos Anéis: Anéis de Poder encerrou sua primeira temporada com nota de 6,9 no IMDb, na posição 10 no ranking de popularidade da plataforma. Já no Metacritic, a pontuação foi de 71. A porcentagem de aprovação no site Rotten Tomatoes foi de 85%.

1. Os anéis de poder serão forjados na próxima temporada?

Para quem é pouco familiarizado com Senhor dos Anéis, vale lembrar de uma informação importante: o nome da saga vem dos anéis forjados para líderes da Terra-Média. No livro de J.R. Tolkien consta três anéis para os elfos, sete anéis para os anões e nove anéis para os homens. Sauron, sucessor de Morgoth, forja Um Anel, artefato feito "para todos governar" na Montanha da Perdição. É neste local, também nomeado de Orodruin ou Amon Amarth, que Frodo e Sam o levam para ser destruído no final do filme O Retorno do Rei (2003).

É na Segunda Era que a forja dos anéis acontece, sendo mostrados na primeira temporada apenas os três anéis élficos por Galadriel, Elrond (Robert Aramayo) e Celebrimbor (Charles Edwards), nomeados de Nenya (Água), Narya (Fogo) e Villya (Ar). Resta saber se a próxima temporada será quando os demais anéis – para humanos e anões – serão apresentados, e se Sauron irá criar o anel para todos governar. Falando no Lorde das Trevas, a série termina com ele em conluio com Adar (Joseph Mawle), o que leva ao próximo tópico.

2. Os planos de Sauron

Após a revelação no oitavo episódio de que o até então humano Hallbrand (Charlie Vickers) é na verdade Sauron, há chances da nova temporada mostrar o surgimento do reino de Mordor. Para que isso aconteça, de acordo com a literatura de Tolkien, as Terras do Sul estarão ameaçadas, uma vez que estão localizadas exatamente na região onde o Senhor do Um Anel ergue seu domínio.

Depois de tentar trazer o apoio de Galadriel para dominar a Terra-Média e falhar na persuasão, Hallbrand vai até a Montanha da Perdição para forjar seu próprio anel. Ele conta com a ajuda de Adar (Joseph Mawle), um elfo traidor que lidera os Uruks, orcs selvagens que compõem o exército de Sauron. Os planos de Sauron para erguer Mordor nas Terras do Sul e seus enfrentamentos com os demais núcleos poderão ser as principais ações do antagonista na nova temporada.

3. Aliança dos elfos com anões

Quem assistiu ou leu a Trilogia do Anel (Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei) lembra que a rivalidade entre o anão Gimli (John Rhys-Davies) e o elfo Legolas (Orlando Blum) vem de uma rixa antiga que só muita leitura de O Hobbit e Silmarillion para entender por completo. Em síntese, isso ocorreu desde a Primeira Era, em uma disputa dos anões contra o rei elfo Thingol pelo Nauglamír, um colar lapidado pelos anões que continha uma joia élfica. No entrave, Thingol foi assassinado e as relações entre os dois grupos se estremeceram.

Tal animosidade ocorre até a Segunda Era, durante o reinado de Celebrimbor. O apoio mútuo entre os dois povos se dá pela produção de uma substância extraída do mithril chamada “ithildin”, usada nos Portões de Durin para selar a amizade entre anões e elfos. Com a segunda temporada, quem sabe será mostrado uma união maior entre os dois grupos, que volta a se estremecer novamente na Terceira Era, quando o anão Thorin II Escudo de Carvalho reclama da ausência de elfos para auxiliar na recuperação de seu tesouro roubado por Smaug – fato mencionado no livro e filme O Hobbit (2012).

4. A jornada do Estranho e Nori até Rhûn

Um personagem que mobilizou teorias na Internet sobre sua real identidade foi O Estranho (Daniel Weyman), que caiu "de meteoro" bem nas terras dos pés-peludos, uma comunidade ancestral aos hobbits. Inicialmente, acreditou-se que O Estranho poderia ser Sauron, que estava isolado após a derrota de seu líder Morgoth. No entanto, após a revelação de que este era na verdade Hallbrand, os fãs especularam que O Estranho seria na verdade o mago Gandalf, cuja amizade com os hobbits é conhecida de longa data.

Com a chegada de um trio misterioso que arrasa a localidade dos pés-peludos, a jovem Elanor "Nori" Brandepé foge de sua comunidade para seguir viagem com O Estranho, mesmo sabendo que este é procurado por guerreiros ameaçadores. Eles partem em direção às terras de Rhûn, seguindo uma constelação avistada pelo Estranho. Na segunda temporada, espera-se que fique claro o objetivo da viagem e a real identidade do personagem misterioso.

5. O destino de Isildur

Personagem importante no livro e filme Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), Isildur é o rei de Arnor e Gondor. Na luta dos humanos, elfos e anões contra Sauron, o regente corta o dedo do Lorde das Trevas onde está o anel. Aconselhado por Elrond para destruir o artefato, Isildur é corrompido e o mantém consigo até sua morte, que ocorre em uma emboscada tramada por orcs.

Já na série da Amazon, Isildur (Maxim Baldry) é apenas um jovem marinheiro filho de Elendil (Lloyd Owen), capitão do mar de Númenor. Após um ataque de um exército orc em Tirharad, Isildur desaparece e é dado como morto pelo pai e a força expedicionária da rainha. Mas resta saber como ele será reencontrado e se suas próximas ações preparam o terreno para a fundação do reino de Gondor, criação realizada em parceria com seu irmão Anárion, conforme é mostrado na mitologia tolkieniana.

