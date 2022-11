AnTuTu revela celulares Android mais rápidos do mundo; veja ranking

A Xiaomi voltou a fazer bonito no ranking de celulares Android mais rápidos do planeta. É o que mostra o levantamento divulgado pelo aplicativo AnTuTu . O top 10 também indica a predominância dos processadores fabricados pela Qualcomm nos modelos que saem na frente. Apenas um dos dez dispositivos mais velozes da lista não são equipados com chip da marca Snapdragon .

No topo da lista aparecem dois smartphones da linha ROG Phone 6, da Asus. A Samsung e a Motorola, que não apareceram no ranking de agosto, agora estão de volta à lista. Motorola Edge 30 Pro, Galaxy Z Fold 4 e Motorola Edge X30 estão na sétima, oitava e décima posições, respectivamente.

2 de 5 Apenas dois dos dez modelos mais rápidos do mundo são vendidos no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Apenas dois dos dez modelos mais rápidos do mundo são vendidos no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Confira abaixo a tabela com os 10 celulares Android mais potentes do planeta

10 celulares Android mais rápidos do mundo Posição Celular Fabricante Processador Pontuação 1º ROG Phone 6 Asus Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.117.077 2º ROG Phone 6 Pro Asus Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.116.637 3º Mi 12T Pro Xiaomi Snapdragon 8 Plus Gen 1 1.061.590 4º Red Magic 7 Nubia Snapdragon 8 Gen 1 1.055.626 5º Black Shark 5 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 1 1.026.453 6º Vivo X80 Vivo MediaTek Dimensity 9000 1.005.160 7º Edge 30 Pro Mororola Snapdragon 8 Gen 1 991.700 8º Galaxy Z Fold 4 Apple Snapdragon 8 Plus Gen 1 986.751 9º Xiaomi 12 Pro Xiaomi Snapdragon 8 Gen 1 983.1457 10º Edge X30 Motorola Snapdragon 8 Gen 1 979.697

Asus ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro no topo

3 de 5 ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro lideram novamente a lista do AnTuTu — Foto: Divulgação/Asus ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro lideram novamente a lista do AnTuTu — Foto: Divulgação/Asus

O ROG Phone 6 e o ROG Phone 6 Pro ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente. As especificações dos dois produtos têm características parecidas, como o processador Qualcomm Snapdragon Plus Gen 1 e suporte ao carregamento rápido de 65 W.

A versão Pro chega em opção única de 18 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Já a versão tradicional conta com 12 GB de RAM e duas opções de armazenamento interno: 256 GB e 512 GB. A diferença na pontuação foi pequena.

Curiosamente, o ROG Phone 6D, com chip Dimensity 9.000 da MediaTek não aparece na nova lista. No último quadro divulgado, o modelo alcançou a primeira posição, na frente de todos os outros smartphones com chips da Qualcomm.

Os smartphones da linha ROG Phone 6 chegaram ao Brasil na semana passada por preços que começam em R$ 6.999.

Motorola teve participação no ranking

4 de 5 Motorola Edge 30 Pro tem câmeras avançadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro tem câmeras avançadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A estratégia de adotar chips Qualcomm rendeu duas participações da Motorola na lista do AnTuTu. O Motorola Edge 30 Pro é mais um dispositivo da lista vendido em território nacional. No Brasil, o produto chamou atenção ao ser anunciado com dois anos de garantia, algo incomum no segmento móvel.

Além da tela de 6,7 polegadas com 144 Hz de taxa de atualização, a Motorola destaca a capacidade de gravar vídeos em resolução 8K no padrão HDR10+. Com isso, a fabricante americana quer atrair produtores de conteúdo que atuam no YouTube e em outras plataformas de vídeo.

Em décimo lugar aparece mais um produto Motorola: o Edge X30. Trata-se da versão oriental do Edge 30 Pro vendido no Brasil. A ficha técnica é praticamente a mesma.

O Edge 30 Pro chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2022 pelo valor inicial de R$ 6.499. Atualmente, o smartphone já é encontrado com desconto.

Samsung Galaxy Z Fold 4

5 de 5 Galaxy Z Fold 4 é o único Samsung no top 10 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Z Fold 4 é o único Samsung no top 10 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Também vendido no Brasil, o Galaxy Z Fold 4 ficou na oitava posição. O dobrável da Samsung tem o Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, enquanto os dois celulares da Motorola vem com o Snapdragon 8 Gen 1.

Um dos chamarizes do aparelho da Samsung é o painel. Quando aberto, o Z Fold 4 exibe uma tela de 7,6 polegadas. Ela tem resolução Full HD+ e se destaca do display interno pela compatibilidade com HDR10+, tecnologia que deixa mais pronunciados as cores e o contraste de imagens. No Brasil, o Galaxy Z Fold 4 desembarcou aqui por R$ 12.799.