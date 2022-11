O aplicativo Méliuz , disponível para iPhone ( iOS ) e Android , foi repaginado e agora conta com um menu de acesso rápido aos serviços financeiros da empresa. Isso porque o app, que divulga promoções e oferece cashback em lojas e marcas parceiras, implementou um serviço de conta digital gratuita - como funciona em outros bancos digitais . Com isso, é possível agora fazer portabilidade de salário, realização de pagamentos, cartão de crédito, investimento em criptomoeda, entre outras funções.

Com a última atualização do app, ações como visualizar extrato, saldo, fazer Pix, pagar boletos e comprar/vender bitcoins poderão ser encontrados na área “Conta” dentro do aplicativo, facilitando o acesso às opções. Além disso, a tela inicial passou a dar mais destaque para as ofertas e facilitar a compra de itens com retorno financeiro.

App Méliuz ganha menu para investir em cripto e receber cashback; saiba — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Ainda, outra mudança da plataforma foi a adição do “Criptoback”, uma função que permite que o usuário realize o resgate do cashback em bitcoin, sem taxas para o usuário. O valor mínimo de saldo disponível para investir na criptomoeda é de R$ 20.

Clientes do banco digital da empresa já conseguem visualizar a nova área no aplicativo, mas é preciso estar com a versão do app atualizada. Por isso, para ter acesso às novidades, é preciso antes de tudo instalar a nova atualização do app na Google Play Store (para Android) ou App Store (para iPhone). Veja aqui como atualizar aplicativo no seu celular.

Depois, com o app atualizado, abra a plataforma e vá até o menu inferior em “Conta”. Abaixo da exibição do saldo, será possível acessar as ferramentas financeiras, como “Área Pix”, “Extrato”, “Crédito”, “Bitcoin” e “Central de Ajuda”. Já a “Criptoback” também pode ser vista por lá. Para isso, vá em “Conta” e toque em “Resgatar”. Depois, pressione na opção “Receber em bitcoins”. Em seguida, confira a cotação da bitcoin e toque em “Continuar”. Para finalizar, pressione “Confirmar”.

