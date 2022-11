App para apostar na Copa do Mundo: saiba dar palpites no Rei do Pitaco

O aplicativo Rei do Pitaco é um jogo de apostas disponível para Android e iPhone ( iOS ), que permite escalar jogadores das seleções da Copa do Mundo 2022 e concorrer a prêmios em dinheiro. Na plataforma, o usuário precisa somar pontos de acordo com as estatísticas das performances reais dos jogadores durante as partidas do Mundial de Futebol da FIFA. Assim, tem funcionamento diferente do que acontece nas casas de apostas, em que os usuários apostam no placar do jogo ou em escanteios, por exemplo.

Os jogadores do Rei do Pitaco disputam entre si as melhores colocações para receber os prêmios em dinheiro - cujo valor varia de acordo com a liga selecionada e posição final. O app está voltado para a Copa do Mundo e, por isso, na tela inicial, o usuário tem três opções para apostar: "Brasil na Copa", Únicos da Copa" e "Copa 2022". Tocando sobre uma das categorias, é possível visualizar as ligas em aberto. A seguir, saiba como apostar na Copa do Catar pelo Rei do Pitaco.

1 de 4 Aplicativo para apostar na Copa do Mundo 2022: Rei do Pitaco permite escalar jogadores para disputar prêmios — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo para apostar na Copa do Mundo 2022: Rei do Pitaco permite escalar jogadores para disputar prêmios — Foto: Marcela Franco/TechTudo

📝 Qual é o melhor app para fazer bolão na Copa 2022? Veja opções no Fórum do TechTudo.

Como apostar na Copa do Mundo 2022 com o Rei do Pitaco

1. Primeiro, faça download e abra o app. No banner com as informações de cada liga, você pode conferir o valor de entrada e também a premiação em questão. Além disso, tocando no ícone de "i", pode visualizar informações sobre a partida, pontuação de ataque e de defesa, distribuição da premiação e regras. Vale destacar que o prêmio total é dividido de forma proporcional à colocação do usuário ao fim da partida;

2 de 4 Rei do Pitaco distribui prêmios entre os melhores colocados — Foto: Reprodução/Marcela Franco Rei do Pitaco distribui prêmios entre os melhores colocados — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Antes de escalar os jogadores, é preciso depositar um valor na sua conta para que possa entrar nas ligas e selecionar os atletas; Ainda na tela inicial, toque em "Depositar" e selecione um método para enviar o dinheiro a sua carteira. É possível fazer via Pix, PicPay, cartão de crédito e até mesmo transferência bancária;

3 de 4 Para escalar jogadores no Rei do Pitaco, usuário precisa depositar uma quantia na conta do app — Foto: Reprodução/Marcela Franco Para escalar jogadores no Rei do Pitaco, usuário precisa depositar uma quantia na conta do app — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Com saldo na conta, você já pode escalar seus jogadores. Para isso, basta selecionar uma liga e tocar em "Entrar". O app, então, exibirá um campo para o usuário escolher o esquema tático e os jogadores escalados para a partida. Tocando em cada posição o aplicativo mostrará uma lista com as opções de jogadores (e seus respectivos valores) para serem selecionados.

4 de 4 Escale seus jogadores no Rei do Pitaco tocando na posição dos atletas em campo — Foto: Reprodução/Marcela Franco Escale seus jogadores no Rei do Pitaco tocando na posição dos atletas em campo — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com o time escalado, basta esperar o fim do jogo para saber como seus jogadores se saíram e conferir a sua colocação na liga selecionada. Em testes, o TechTudo selecionou uma liga com premiação de R$ 10 mil. Nela, o primeiro colocado receberá R$ 4 mil e os usuários que ficarem entre a 25º e 30º posição ganharão R$ 77.

Veja também: 4 apps para assistir à Copa ao vivo e de graça