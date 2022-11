Apple define BeReal como app do ano no iPhone; saiba mais

O BeReal é o grande destaque de 2022 para a Apple . Isso porque o app foi o vencedor da categoria de melhor aplicativo do ano para iPhone no App Store Awards 2022, premiação de apps da loja virtual. O BeReal foi lançado em 2020, mas só fez sucesso recentemente, e permite que as pessoas compartilhem momentos autênticos com amigos e familiares apenas uma vez ao dia. Os usuários são notificados de maneira simultânea diariamente, em momentos aleatórios, para capturar uma foto no tempo de dois minutos. Os demais aplicativos eleitos foram anunciados na última segunda-feira (28), e a lista traz ainda categorias de apps para iPad , Mac , Apple Watch e jogos.

BeReal recebe reconhecimento como aplicativo do ano para iPhone pela Apple

Conhecido como um app "anti-rede social", a proposta do BeReal é trazer uma maneira nova de descobrir quem realmente são seus amigos em suas vidas diárias. A ideia dele é ir na contramão das redes sociais convencionais, que estimulam os filtros e o uso ininterrupto de seus feeds. O sucesso do app foi tanto em 2022 que plataformas como TikTok e Instagram acabaram copiando suas funções. O BeReal foi categorizado no App Store Awards 2022 como um aplicativo social inovador.

Os aplicativos e jogos foram selecionados pela equipe editorial global da App Store da Apple. A ideia é oferecer um panorama diversificado e reconhecimento por conta do impacto cultural na vida dos usuários das aplicações. “Os vencedores do App Store Award deste ano reinventaram nossas experiências com aplicativos que oferecem perspectivas novas, ponderadas e genuínas”, disse Tim Cook, CEO da Apple.

Melhor app: iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch

Enquanto o BeReal levou a melhor nos iPhone, o GoodNotes 5 , da Time Base Technology Limited, levou a posição de melhor "aplicativo do ano para iPad" — tablets da Apple. O recurso avançado de anotação digital tem suporte do Apple Pencil, caneta digital da marca. Já o MacFamilyTree 10, da Synium Software GmbH, foi eleito o "aplicativo Mac do ano" — para computadores da empresa. O app permite fazer uma exploração visual da árvore genealógica, com colaboração familiar global.

Aplicativo de anotações GoodNotes5 é o melhor para iPads

Para a Apple TV, o vencedor foi o app de entretenimento ViX, da TelevisaUnivision Interactive. Por fim, no relógio inteligente da Apple, o Gentler Streak , da Gentler Stories LLC, levou a melhor posição do ano no ranking do Apple Watch. Recurso ajuda os usuários a controlar o condicionamento físico e manter um estilo de vida mais saudável.

Jogos vencedores

O game Apex Legends Mobile, da Electronic Arts, foi um sucesso na loja da apps da Apple, levando o primeiro lugar na lista de melhores jogos para iPhone. No iPad, o quebra-cabeças Moncage, da XD Network Inc, se passa dentro de um cubo misterioso, com cada lado dele abrigando um cenário a se resolver. Para Mac, o topo do ranking é do Inscryption, que é um jogo de cartas com uma narrativa experimental e que combina quebra-cabeças.

Games recebem reconhecimento com os melhores apps para iPhone, Apple TV e mais

Para Apple TV, o melhor app do ano é o El Hijo, uma aventura épica faroeste. Já o simulador de vida ganhador da melhor posição pelo Apple Arcade é o Wylde Flowers. Aplicação traz um mundo encantador com personagens de fantasia e feitiços mágicos. Por fim, o eleito jogo do ano na China é o League of Legends Esports Manager. O app permite que os jogadores gerenciem as ligas de e-sports mais influentes do mundo.

Apps: vencedores por Impacto Cultural

Além das categorias já mencionadas, o App Store Awards 2022 traz cinco vencedores que causaram um impacto duradouro na vida das pessoas e influenciaram a cultura. Nessa lista estão o "How We Feel", focado no bem-estar emocional diário, e o "Dot's Home", que destaca as injustiças nas comunidades de cultura negra.

Apple reconhece cinco aplicativos por impacto Cultural a longo prazo

O "Locket Widget" permite enviar fotos ao vivo, de forma rápida pela tela inicial do celular, para estimular uma conexão mais próxima com familiares. O "Waterllama" ajuda na hora de beber água, com o cumprimento das metas de hidratação. Por fim, o "Inua" oferece uma aventura que explora eventos históricos, contos e tradições.

