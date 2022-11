Apple pode sofrer atraso na produção do iPhone 14 Pro

A Apple anunciou neste domingo (6) que a produção dos celulares iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max pode sofrer impactos devido as restrições para evitar a propagação da Covid-19. Isso porque uma das principais fornecedoras, localizada em Zhengzhou, na China, registrou uma alta significativa de casos nos últimos dias. Assim, os telefones podem levar entre quatro e cinco semanas para chegar até o consumidor. Anteriormente, a previsão era de, no máximo, quatro semanas.

A fábrica em questão opera com cerca de 200 mil funcionários e é responsável pela maior parte da produção do iPhone 14. A intercorrência surge em um momento inoportuno, visto que o último trimestre do ano é o que costuma registrar maior quantidade de vendas de aparelhos da marca.

2 de 2 Várias cores do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Várias cores do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

As restrições foram impostas pela China na última terça-feira (1) após o aumento de casos de Covid-19. Os números aumentaram de 97 para 167 em uma semana. De acordo com dados divulgados pela BBC. Zhengzhou, região da fornecedora, tem uma população estimada em 10 milhões de pessoas.

Junto com as novas medidas, a Apple comentou sobre números. E no que diz respeito à demanda, a gigante de Cupertino conta que as vendas estão menores do que estavam previstas anteriormente, embora a procura por telefones iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max esteja em alta.

Ainda no comunicado, a empresa explicou que estão “trabalhando em estreita colaboração com o fornecedor para retornar aos níveis normais de produção, garantindo a saúde e a segurança de todos os trabalhadores”. Como observou o Financial Times, a Apple não emitia comunicado semelhante desde fevereiro de 2020.

O iPhone 14 Pro ainda vive a repercussão de seu lançamento, visto que foi anunciado em setembro. O mais novo celular premium da Apple foi apresentado ao mercado por valores a partir de R$ 9.499. O Pro Max, por sua vez, teve cifras iniciais delineadas em R$ 10.499. Ambos contam com design e ficha técnica reformulados, agora com recursos como Dynamic Island e câmeras de 48 MP.