Apple Watch 7 salva a vida de adolescente que caiu em desfiladeiro

“Consegui me conectar com minha família e amigos no momento certo, sem necessidade de um telefone”, contou o estudante. Nilesh teve os dois tornozelos deslocados e precisou ser submetido a cirurgia. Após o ocorrido, o adolescente enviou um e-mail a Tim Cook contando toda a história. O CEO da Apple chegou a responder o relato, afirmando ter ficado feliz com a boa recuperação do rapaz.

Entenda o acidente

O relógio era o Apple Watch 7 com rede de dados móveis, um modelo mais sofisticado do que aquele apenas com Wi-Fi. O dispositivo, que funciona de forma independente do iPhone, pode ser adquirido por preços a partir de R$ 3.699. O acidente poderia ter sido pior, mas o rapaz contou que a queda foi amortecida por uma pedra e árvores que o impediram de rolar ainda mais para o fundo do desfiladeiro. Preso às folhagens espessas, os amigos não conseguiam ter a visão de onde o Nilesh estava caído.

Os três amigos carregavam apenas uma bolsa durante a caminhada. Dentro dela estavam todos os celulares. Se Nilesh não tivesse com o relógio no pulso, as buscas seriam dificultadas, já que o jovem estaria incomunicável. “Estou vivo graças ao meu Apple Watch”, disse o estudante ao India Today Tech. Após ser encontrado pelo resgate, o rapaz foi levado ao hospital consciente e sem ferimentos graves.

Apple Watch ajudou a salvar outras pessoas

O acidente com o menino indiano é apenas um entre os vários exemplos em que o Apple Watch foi importante para salvar a vida de usuários. Em junho, o TechTudo noticiou o caso em que o aparelho ajudou uma mulher vítima de afogamento nos Estados Unidos, após ficar com o pé preso em rochas. Na ocasião, o relatório da polícia apontou que a mulher foi encontrada pela equipe de resgate em estado de hipotermia e de extrema exaustão. Ela solicitou ajuda por meio do smartwatch da Apple, que possui o recurso SOS de Emergência para entrar em contato com o pronto socorro.

Em outro episódio, ocorrido em julho, o Apple Watch ajudou outra mulher de 67 anos. Dessa vez, os sensores inteligentes do wearable foram importantes para a descoberta de um tumor mortal. A americana foi surpreendida por notificações do Apple Watch alertando sobre fibrilação atrial (Afib). Não fosse o relógio, o diagnóstico poderia ter sido tardio já que ela não apresentava qualquer outro sintoma ou desconforto aparente.

