Asus lança ROG Phone 6 no Brasil; veja os preços

A série ROG Phone 6 vem com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, da Qualcomm, tela com 165 Hz de taxa de atualização, muito acima dos 120 Hz de outros modelos premium do mercado, e bateria de 6.000 mAh. Vale ressaltar que todos os celulares da linha possuem memória RAM no padrão LPDDR5, uma das mais rápidas para transferência de dados atualmente, e saem de fábrica com o sistema operacional Android 12 instalado. O celular gamer foi apresentado em julho.