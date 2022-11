Até quando vai a Black Friday 2022? Veja quando acaba o dia de ofertas

Por fim, é importante atentar para a segurança na hora de comprar. Não clique em links de promoções "muito boas para serem verdade" enviadas via WhatsApp ou e-mail e confira atentamente o endereço do site antes de inserir informações pessoais e dados bancários, certificando-se de que a página é autêntica. Vale, ainda, pesquisar a reputação da loja em sites como Reclame Aqui, verificar a situação do estabelecimento na Receita Federal e se ele consta da lista de e-commerces para evitar do Procon-SP.