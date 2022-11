Banco do Brasil fora do ar: app enfrenta instabilidade e não abre

O TechTudo procurou a assessoria do Banco do Brasil para saber se há previsão para normalização do aplicativo. Em resposta à Redação, a empresa se limitou a dizer que "o aplicativo do BB opera normalmente após uma intermitência identificada na tarde desta quinta (3)".

Dados do Google Trends, ferramenta que compila as principais buscas feitas no Google, mostram que houve aumento repentino nas consultas por termos como "app do banco do brasil não abre", "instabilidade app banco do brasil" e "banco do brasil caiu". Segundo o Downdetector, o problema parece afetar apenas o aplicativo, e não o Internet Banking.