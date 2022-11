Battlefield 2042 chega ao Game Pass e fica grátis em dezembro; veja datas

Battlefield 2042 já tem uma data de lançamento para Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, conforme divulgado pela Eletronic Arts hoje (17). O título chega ao serviço de assinatura do Xbox no dia para 22 de novembro, data que coincide com o lançamento da terceira temporada de conteúdo no game, chamada Escalada (Escalation), que chega com um novo especialista, mapa, veículo, armas e mais.

Também foi confirmado pela empresa quando o FPS terá um período grátis para usuários em todas as plataformas. No Xbox Series X/S e Xbox One, isso vai acontecer entre os dias 1 e 4 de dezembro. Nos PCs, pelo Steam, entre os dias 1 e 5 do mesmo mês, enquanto no PlayStation 5 (PS5) e no PlayStation 4 (PS4), isso acontece entre os dias 16 e 23 de dezembro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 1 Battlefield 2042 traz novo mapa Spearhead em sua terceira temporada e ficará disponível no Xbox Game Pass Ultimate e EA Play — Foto: Reprodução/Steam Battlefield 2042 traz novo mapa Spearhead em sua terceira temporada e ficará disponível no Xbox Game Pass Ultimate e EA Play — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual game é melhor: Battlefield ou Call Of Duty? Participe no Fórum do TechTudo

Entre as principais novidades da terceira temporada, estão o novo mapa Spearhead e o especialista Rasheed Zain. A área, que fica localizada em uma zona selvagem na Suécia, abriga duas fábricas de produção semiautomática e, por isso, cria armas de alta tecnologia.

Já o novo especialista, Rasheed Zain, é voltado para usuários que gostam de jogar agressivamente, uma vez que o personagem é equipado com um lança-granadas de explosão aérea XM370A. Isso sem mencionar a habilidade "Perseverança", que faz com que ele recupere saúde rapidamente após eliminar um inimigo.

Alguns mapas receberam novas versões, como Manifest e Break Away, que tiveram pontos de interesse alterados para melhorar o fluxo das partidas. As maiores mudanças foram em Break Away, onde as plataformas de petróleo foram movidas para se tornarem uma parte mais frequente da ação. A atualização incluirá também um novo veículo, o tanque EMKV90-TOR e armas como a pistola NVK-P125, espingarda NVK-S22 e a railgun Rorsch MK-4.