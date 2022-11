Black Friday 2022: veja 7 sites com os melhores descontos e promoções

A Black Friday 2022 terá ofertas em celulares, eletrodomésticos, roupas, jogos, calçados, bolsas e em outros produtos à venda no e-commerce. A loja online disponibilizará R$ 5 milhões em cupons de desconto no site e no aplicativo, além de frete grátis para as compras feitas dentro do app e possibilidade de economizar ainda mais com as moedas - o que inclui aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, itens de maquiagem e beleza, livros, roupas, calçados e muito mais. A seguir, veja setes sites com descontos na Black Friday 2022.

1 de 8 Lista aponta sete sites que oferecem grandes descontos na Black Friday — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo Lista aponta sete sites que oferecem grandes descontos na Black Friday — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

1. Black Friday Lojas Americanas (Red Friday)

No site das Lojas Americanas, é possível encontrar descontos em vários tipos de produtos, como smartphones, notebooks, televisões, móveis, games, brinquedos, eletrodomésticos e muito mais. No entanto, os clientes que baixarem o aplicativo da loja terão acesso a descontos que não aparecem no site, além de cupons exclusivos e ofertas com cashback. No app, os usuários ainda podem assistir a lives de descontos e conseguem ativar promoções únicas para utilizar nas lojas físicas.

2 de 8 Site das Lojas Americanas já está no "esquenta" para a Black Friday — Foto: Reprodução/Maira Soares Site das Lojas Americanas já está no "esquenta" para a Black Friday — Foto: Reprodução/Maira Soares

Na Red Friday - como é chamado o evento promocional nas Lojas Americanas -, os consumidores poderão parcelar as compras em até 21 vezes sem juros com o cartão de crédito Ame. Embora a Black Friday esteja marcada oficialmente para o dia 25 de novembro, a loja já está no "esquenta" para o evento, com ofertas antecipadas todos os dias nas lojas, no aplicativo e no site. Vale ressaltar que, no dia 24 de novembro, às 21h, a Americanas fará o "Show da Black Friday", uma live de ofertas com a presença de diversos famosos como Felipe Neto, Ana Clara, Camilla de Lucas e Gkay. O evento será transmitido no YouTube, Facebook, TikTok e no app da loja.

2. Black Friday Amazon

Desde o dia 31 de outubro, a Amazon está promovendo o "esquenta" para a Black Friday. As ofertas antecipadas estão disponíveis para diversas categorias de produtos do e-commerce, como eletrônicos, livros e eBooks, cuidados pessoais e da casa, games; ferramentas e construção, brinquedos e mais. Os clientes podem parcelar as compras em até dez vezes sem juros.

3 de 8 Veja detalhes sobre a Black Friday na Amazon — Foto: Luana Marfim/TechTudo Veja detalhes sobre a Black Friday na Amazon — Foto: Luana Marfim/TechTudo

Os consumidores que fizerem o primeiro pedido no site ganham frete grátis. Outro ponto importante é que os descontos da Amazon possuem tempo limitado e, para receber avisos de novas promoções, os usuários podem baixar o app da Amazon. Além disso, com a assinatura Amazon Prime, os clientes garantem descontos exclusivos, frete grátis para todo o Brasil, além de outros benefícios. Há descontos variados, que podem chegar até 50% ou mais.

3. Black Friday Casas Bahia

A Black Friday das Casas Bahia promete até 80% de desconto em produtos como smart TVs, celulares, notebooks, geladeiras e sofás. No aplicativo da loja, os consumidores podem garantir ofertas e cupons exclusivos, além da possibilidade de comprarem no app e retirarem na loja mais próxima. Já os clientes VIP possuem benefícios únicos, como promoções e frete grátis. Vale ressaltar que é possível parcelar as compras em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia.

4 de 8 Confira as promoções da Casas Bahia durante da Black Friday — Foto: Divulgação/Casas Bahia Confira as promoções da Casas Bahia durante da Black Friday — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Com a conta digital banQi, os usuários podem obter condições especiais no carnê da loja, cashback, cartão pré-pago, empréstimos e muito mais. Nesse ano, por causa da Copa do Mundo, a loja ainda conta com a promoção "Gol de Pix", em que os clientes compram produtos participantes, inclusive na Black Friday, e podem receber Pix caso a seleção brasileira ganhe os jogos do campeonato.

4. Black Friday Magalu

No site do Magazine Luiza, diversas categorias de produtos terão descontos na Black Friday. São algumas delas eletroportáteis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, calçados, móveis e artigos de beleza. O e-commerce ainda garante outros benefícios, como frete grátis em produtos selecionados, cashback em todas as compras, pagamentos em até 24 vezes sem juros no Cartão Magalu e entrega rápida.

5 de 8 Clientes podem parcelar as compras da Black Friday em até 24 vezes com o Cartão Magalu — Foto: Marcela Franco/TechTudo Clientes podem parcelar as compras da Black Friday em até 24 vezes com o Cartão Magalu — Foto: Marcela Franco/TechTudo

No SuperApp do Magalu, é possível favoritar produtos para receber alerta quando o preço baixar. É importante ressaltar que as ofertas e condições anunciadas no site e aplicativo não se aplicam às lojas físicas. Outro ponto de destaque é que nem todos os produtos do site da loja estarão inclusos no evento promocional — por isso, os itens participantes serão identificados com um selo da Black Friday.

5. Black Friday Mercado Livre

A Black Friday do Mercado Livre vai oferecer até 70% de desconto em produtos variados, como celulares, eletrodomésticos, roupas e calçados. O e-commerce promete diversos benefícios para os consumidores, incluindo frete grátis acima de R$ 79, desconto para pagamentos feitos com Pix, envio rápido, cupons de desconto e possibilidade de parcelamento em até 18 vezes com o cartão Mercado Pago.

6 de 8 Mercado Livre terá até 70% de desconto em produtos na Black Friday — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Mercado Livre terá até 70% de desconto em produtos na Black Friday — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

A plataforma já está no "plantão Black Friday", com ofertas do dia e ofertas relâmpago em itens de categorias e marcas variadas. Além disso, com uma assinatura de R$ 14,99 por mês, os clientes ainda ganham descontos e promoções exclusivas.

6. Black Friday Submarino (Sub Friday)

O site do Submarino já está no "esquenta" para a Black Friday, com uma promoção que garante o "dobro da diferença", distribuindo vale-compras para os clientes. Vale ressaltar que a Sub Friday acontece de 22 a 25 de novembro e terá descontos em computadores, celulares, games, livros, móveis, alimentos, bebidas, entre outros produtos.

7 de 8 Submarino oferece ofertas antecipadas para a Black Friday 2022 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho Submarino oferece ofertas antecipadas para a Black Friday 2022 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Os usuários que fizerem o pagamento da primeira compra com o cartão digital Ame receberão 80% de cashback. No aplicativo do Submarino, os consumidores garantem cupons de desconto exclusivos e ainda podem favoritar produtos desejados pra serem avisados quando o preço baixar. No app, ainda é possível garantir cashback para usar na Black Friday, pagar contas ou recarregar o celular. Um destaque da Sub Friday é a possibilidade de receber o produto em casa em até três horas ou retirá-lo na loja no mesmo dia. Para isso, é preciso que a função "Receba hoje" esteja disponível na página de pagamento e que uma loja localizada num raio de 7 km do cliente tenha os produtos em estoque.

7. Black Friday Shopee

A Black Friday da Shope terá ofertas em celulares, eletrodomésticos, roupas, jogos, calçados, bolsas e em outros produtos à venda no e-commerce. A loja online disponibilizará R$ 5 milhões em cupons de desconto, no site e no aplicativo. Além disso, há frete grátis para as compras feitas dentro do app e possibilidade de economizar ainda mais com as moedas Shopee — que são recebidas quando o cliente compra, avalia, indica amigos ou faz o check-in diário no app.

Vale ressaltar que o aplicativo da Shopee está disponível para usuários do sistema iOS ou Android e os métodos de pagamento aceitos pelo e-commerce são: boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Mesmo antes da data oficial da Black Friday, o site já está no "esquenta" e conta com cupons de desconto e ofertas diárias nos produtos.

8 de 8 Shopee vai disponibilizar R$ 5 milhões em cupons de desconto — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Shopee vai disponibilizar R$ 5 milhões em cupons de desconto — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

