Black Friday 2022: Casas Bahia oferece até 80% de desconto, cupom e Pix

A Casas Bahia vai oferecer ofertas, cupons e frete grátis na Black Friday 2022. O evento que acontece no dia 25 de novembro é a oportuniddade certa para comprar produtos mais desejados como iPhone , iPhone 13 , notebook gamer e consoles como PlayStation 5 (PS5) . Além disso, os consumidores poderão ganhar Pix com o Gol de Pix, campanha que oferece Pix a cada gol do Brasil na conta banQi. Outra vantagem é o Retira Rápido, comodidade em que é possível retirar o produto adquirido online em uma loja física com um prazo bem menor e sem custo de frete.

A Black Friday 2022 na Casas Bahia já começou e traz ofertas antecipadas em celular, notebook, TV, iPhone eletrodomésticos e eletroportáteis. E vantagens exclusivas, com produtos com até 80% de desconto, entrega rápida e parcelamento em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia e Pix na conta banQi.

Neste ano, os clientes também poderão economizar e ter muitos descontos em diversas categorias, além de cupons. Para aproveitar as ofertas, o ideal é baixar o aplicativo, favoritar os produtos desejados e ativar as notificações. Tudo isso com a segurança de comprar na Casas Bahia e com preços baixos.

Para aproveitar as ofertas da Black Friday, o ideal é baixar o aplicativo, favoritar os produtos desejados e ativar as notificações — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Gol de Pix

Uma das campanhas da Casas Bahia para a Black Friday de 2022 é o Gol de Pix, em que os compradores torcem e ainda ganham Pix a cada gol do Brasil. Isso porque cada compra em produtos participantes no site, no app ou nas lojas físicas com o selo Gol de Pix dá a chance de receber um Pix na conta banQi. Vale lembrar que não é sorteio, ou seja, quanto mais gols de diferença do Brasil sobre o adversário, mais Pix na conta. Veja o exemplo:

Você compra um produto elegível com selo Gol de Pix valendo R$ 50.

Brasil ganha de 3 x 1 do adversário.

Como o Brasil ganhou por dois gols de diferença, você ganharia dois Pix de R$ 50 na sua conta banQi, totalizando R$ 100.

Vale lembrar que é preciso ter uma conta banQi até o horário estabelecido nas regras, comprar o produto selado e o Brasil precisa marcar gol e vencer a partida. A quantidade de gols do adversário será descontada do Pix. Ou seja, caso o Brasil ganhe de 3 x 2, por exemplo, o usuário recebe apenas um Pix. Porém, em caso de empate ou derrota, o cliente não ganha Pix.

Com o Gol de Pix, os compradores torcem e ainda ganham Pix a cada gol do Brasil — Foto: Divulgação, Casas Bahia

Além disso, a campanha vale apenas para o próximo jogo do Brasil seguinte à sua compra. Para participar, já é possível abrir a conta banQi e acompanhar os resultados dos jogos do Brasil e ver se você ganhou Pix após os jogos. Para ver todas as regras, acesse o regulamento completo no site da Casas Bahia.

Retira Rápido

Já o Retira Rápido é ideal para usuários que querem ter em mãos o produto comprado o mais breve possível e ainda economizar no frete. Com esse serviço, após realizar a compra, o cliente pode retirar o produto em uma das lojas físicas da Casas Bahia com um prazo menor e sem pagar frete. Essa comodidade vale para os produtos vendidos pela Casas Bahia e não está disponível para compras feitas por marketplace.

Retira Rápido é ideal para usuários que querem ter em mãos o produto comprado o mais breve possível e ainda economizar no frete — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Para aproveitar o Retira Rápido, basta seguir os seguintes passos:

Passo 1. Compre um produto participante no app ou no site da Casas Bahia e selecione o Retira Rápido como forma de entrega.

Selecione um produto que faça parte do serviço de Retire Rápido — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Insira a sua localização ou CEP para verificar as lojas mais próximas para retirar o produto e escolha a melhor opção.

Insira sua localização para verificar lojas mais próximas e prazo de retirada — Foto: Reprodução/TechTudo

Depois, basta aguardar a comunicação da Casas Bahia por meio de e-mail, WhatsApp ou SMS para saber se o produto está pronto para retirada. Em seguida, basta se dirigir ao balcão, informar o número do pedido ou CPF juntamente com um documento oficial com foto e digitar o token recebido anteriormente.

É importante ficar atento aos prazos de retirada de cada loja ao finalizar a compra e também prestar atenção nos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Além disso, os clientes têm até dez dias corridos para retirar as mercadorias após a aprovação do pagamento.

VIP

Os clientes VIP da Casas Bahia têm descontos em produtos selecionados e vantagens exclusivas. Na Black Friday, não vai ser diferente. Quem é VIP vai poder aproveitar frete VIP em milhares de produtos, cupons de desconto exclusivos, benefícios incríveis com parceiros VIP e atendimento exclusivo.

Existem três níveis do programa VIP Casas Bahia e, quanto maior o nível, mais benefícios:

1º Nível: VIP. Para participar, basta estar cadastrado e aceitar receber as comunicações da Casas Bahia.

2º Nível: SUPERVIP. O usuário precisa ter realizado duas compras em dias diferentes nos últimos 12 meses.

3º Nível: MEGAVIP. O usuário precisa ter realizado duas compras em dias diferentes nos últimos 12 meses e usar uma das soluções de crédito da Casas Bahia, como ter o Carnê da Casas Bahia em dia, Cartão Casas Bahia ou Conta banQi.

Existem três níveis do programa VIP Casas Bahia — Foto: Divulgação/Casas Bahia

Para se tornar cliente VIP, basta seguir o tutorial a seguir e aproveitar as ofertas da Black Friday:

Passo 1. Baixe o aplicativo da Casas Bahia na App Store (iOS) ou no Google Play Store (Android).

Baixe o app da Casas Bahia na loja de aplicativos do seu celular — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Toque em “Black Cliente VIP”, depois em “Quero ser VIP”. Em seguida, role a página para baixo e selecione “Quero ser VIP agora”.

Torne-se VIP pelo aplicativo da Casas Bahia — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Informe seu CPF ou CNPJ e depois sua senha. Caso você não tenha uma conta, basta fazer seu cadastro. Pronto! Agora é só selecionar os benefícios disponíveis para aproveitar todas as ofertas.

Produtos esperados para a Black Friday

A Black Friday 2022 vai oferecer descontos em produtos de diversas categorias. No setor de eletrônicos, os clientes podem esperar ofertas em TV, iPhone, notebook, PlayStation 5 (PS5) e notebook gamer. Saiba mais a seguir sobre os dispositivos que devem ficar mais baratos durante a Black Friday.

TV

As TVs são ideais para assistir aos jogos do Brasil e para ter a sensação de cinema em casa ao assistir a filmes e séries com resolução 4K ou 8K. As smart TVs ainda permitem acessar serviços de streaming e são interessantes para se conectar com a internet por meio do televisor. Durante a Black Friday, televisões de 50, 55 e 65 polegadas de marcas como LG, Samsung e TCL devem aparecer com desconto no evento de ofertas.

TVs podem ficar mais baratas na Black Friday 2022 — Foto: Getty Images

iPhone 13

O iPhone 13 é um celular da Apple lançado em 2021 muito buscado no mercado mesmo após um ano de sua chegada. O smartphone traz internet 5G, processador potente e câmeras que prometem boas fotos. O telefone está disponível no Brasil nas cores preto, branco, vermelho, verde, azul e rosa, e é um dos mais aguardados para a Black Friday 2022.

Além dele, outros dispositivos da maçã como iPhone XR, iPhone 8 Plus, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max também podem surgir em oferta durante o evento.

iPhone 13 está disponível em várias cores — Foto: Reprodução/Apple

Notebook

Os notebooks são aguardados na Black Friday porque podem ser ideais para o home office ou mesmo para jogos. Empresas como Dell, Samsung, Acer, HP e Apple oferecem laptops para escola e trabalho que podem surgir com desconto durante a última sexta-feira de novembro. Notebooks gamer também são muito buscados na Black Friday pelos jogadores que querem levar a jogatina para qualquer lugar e podem ficar mais baratos no dia 25 de novembro.

Notebooks gamer são ideais para quem quer levar a jogatina para qualquer lugar — Foto: Getty Images

PlayStation 5 (PS5)

O PlayStation 5 (PS5) é o console de nova geração da Sony. O videogame chegou ao Brasil em novembro de 2020 como sucessor do PS4 e pode ser adquirido em duas versões. O modelo com Blu-Ray roda jogos em mídia física e filmes, enquanto a variante Digital Edition (edição digital, em português) não tem entrada para disco e pode ser indicada para quem busca uma opção de bom custo/benefício.

Ele é um produto muito buscado por quem quer aproveitar o poder gráfico da quinta geração do PlayStation e ter as melhores imagens durante a jogatina. O rival do Xbox Series X é mais um produto que pode aparecer mais barato durante a Black Friday 2022.