Black Friday 2022: como escolher uma smart TV para comprar

Comprar uma smart TV na Black Friday 2022 pode ser a melhor opção para quem não quer gastar muito. Na hora de investir em um modelo, contudo, é importante ficar atento a alguns detalhes, como resolução da TV, sistema operacional e outras configurações. Estas especificações podem ser determinantes para que sua experiência com o televisor seja a melhor possível.

Além disso, marcas como Samsung, LG e TCL oferecem aparelhos com recursos diferentes, outro ponto que demanda a atenção do consumidor na hora da compra. Pensando nisso, o TechTudo listou cinco dicas para escolher a smart TV perfeita durante a Black Friday 2022.

1 de 6 Black Friday 2022: saiba como escolher uma smart TVs com bom preço — Foto: Reprodução/Amazon Black Friday 2022: saiba como escolher uma smart TVs com bom preço — Foto: Reprodução/Amazon

Escolha entre resolução HD, Full HD ou 4K

A resolução é a principal configuração para analisar antes de comprar uma smart TV. No mercado brasileiro, existem modelos à venda com qualidade HD, Full HD e 4K. Na respectiva ordem, os televisores HD são considerados de entrada, com imagem simples e sem muitos detalhes — podem ser uma opção para quem procura economia. Já a qualidade Full HD é um pouco melhor costuma ter bom custo-benefício.

O destaque, no entanto, vai para as smart TVs com resolução 4K. Consideradas quatro vezes mais potentes que os televisores HD, elas são ideais para quem curte assistir a filmes e séries em plataformas de streaming. Caso queira ver os lançamentos da Netflix, por exemplo, este pode ser o modelo ideal, já que proporciona alta qualidade e riqueza de detalhes.

2 de 6 TVs com resolução 4K são ideais para amantes de filmes e séries — Foto: Divulgação/LG TVs com resolução 4K são ideais para amantes de filmes e séries — Foto: Divulgação/LG

Opte pelo sistema operacional que te atende

Apesar de muitos consumidores não darem atenção a este ponto, é importante verificar o sistema operacional da smart TV. A configuração pode mudar de marca para marca e ter algumas restrições, como a Roku, que não tem, na sua lista de apps, a plataforma de streaming Star Plus.

Os principais sistemas operacionais presentes no mercado são webOS, Tizen, Android TV e Roku. No entanto, existem outros softwares menos usuais que fazem parte desta lista e podem estar em modelos à venda. Vale a pena, antes da compra, conferir a lista de apps disponíveis em cada sistema.

3 de 6 webOS, Tizen e Android TV são alguns dos sistemas operacionais de smart TVs — Foto: Reprodução/Melissa Cruz webOS, Tizen e Android TV são alguns dos sistemas operacionais de smart TVs — Foto: Reprodução/Melissa Cruz

Pense bem no tamanho da smart TV

O tamanho da smart TV é a etapa mais fácil de escolher, embora existam muitas opções no mercado. Para os cinéfilos, é possível criar uma sala de cinema dentro de casa com televisores de 60 polegadas ou mais. Vale a pena combinar estes tamanhos com um modelo de boa resolução, para que a imagem fique nítida.

Porém, pessoas que usam pouco a TV e não fazem questão de um aparelho grande podem optar por modelos com 40 polegadas ou 32 polegadas. Além de serem mais baratas, elas ocupam menos espaço dentro de casa e podem se encaixar perfeitamente em ambientes pequenos.

4 de 6 Quanto maior for a smart TV, maior é a sensação de estar em uma sala de cinema — Foto: Divulgaçãoo/Samsung Quanto maior for a smart TV, maior é a sensação de estar em uma sala de cinema — Foto: Divulgaçãoo/Samsung

Veja quais configurações extras a smart TV oferece

As novas tecnologias chegaram de vez e trouxeram grandes melhorias para as smart TVs. Por isso, antes de investir em um modelo, veja se ele oferece algum recurso extra. Televisores com função HDR, por exemplo, podem oferecer uma experiência melhor, já que o recurso deixa a imagem com cores mais vívidas e reais.

Além disso, também é possível comprar aparelhos com configurações voltadas para jogos. O modo game melhora a taxa de atualização da TV e proporciona partidas mais imersivas e com menos engasgos. Para quem tem um PlayStation (PS5) e Xbox Series X/S em casa, vale optar por smart TVs com esta configuração.

5 de 6 HDR, modo game e outras configurações extras podem otimizar ainda mais a imagem das smart TVs — Foto: Divulgação/Philips HDR, modo game e outras configurações extras podem otimizar ainda mais a imagem das smart TVs — Foto: Divulgação/Philips

Faça comparação entre marcas e preços na Black Friday

Após analisar todas essas características, é importante ficar de olho nos preços antes e durante a Black Friday de 2022. Os descontos podem começar anteriormente ao dia oficial e durar semanas, até o fim do estoque.

No Compare TechTudo, é possível acompanhar a oscilação de valores e escolher o momento certo para a sua compra. Para isso, basta cadastrar um alerta para a smart TV desejada e escolher o momento certo, com o melhor preço.

6 de 6 Aproveite as promoções da Black Friday 2022 e compre sua smart TV novinha — Foto: Divulgação/Samsung Aproveite as promoções da Black Friday 2022 e compre sua smart TV novinha — Foto: Divulgação/Samsung

Veja três formas de espelhar o celular na TV