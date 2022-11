Black Friday 2022: lista do Procon-SP revela lojas online para evitar

Para conferir a lista, basta acessar a página “Evite Esses Sites” (https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php). Nela, é possível ver qual é a URL a ser evitada, o nome da empresa ou do responsável e o número do CNPJ ou do CPF. O Procon-SP também informa o status do site (se está ativo ou fora do ar) e a data de inclusão da loja na lista do órgão de defesa.

1 de 3 Lista do Procon-SP indica lojas para evitar e ajuda consumidor a escapar de golpes na Black Friday 2022 — Foto: Pixabay/un-perfekt Lista do Procon-SP indica lojas para evitar e ajuda consumidor a escapar de golpes na Black Friday 2022 — Foto: Pixabay/un-perfekt

📝 Black Friday: como saber se uma promoção compensa? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Vale ressaltar que a atualização mais recente do material foi em julho deste ano. Algumas lojas, porém, foram incluídas na lista em 2017 e continuam ativas. O dado mostra que existe uma série de e-commerces suspeitos espalhados pela Internet e reforça a importância de verificar a reputação da loja em sites como o Reclame Aqui e o Consumidor.gov.br antes de comprar. Caso ainda tenha dúvidas sobre a idoneidade do estabelecimento, busque por informações no Procon da sua cidade ou por meio dos canais de atendimento do órgão.

2 de 3 Lista "Evite esses sites", do Procon-SP, aponta lojas online que não são confiáveis — Foto: Reprodução/Procon-SP Lista "Evite esses sites", do Procon-SP, aponta lojas online que não são confiáveis — Foto: Reprodução/Procon-SP

Como se proteger

Durante a Black Friday de 2021 foram registradas mais de 700 reclamações no Procon-SP. Entre as principais queixas estão atraso ou ausência de entrega do produto, descontos falsos, alteração do valor, pedido cancelado e indisponibilidade do item ou serviço. Para evitar problemas, o órgão recomenda que os consumidores atentem para a existência de sites falsos ou que oferecem ofertas enganosas.

Antes de comprar, lembre-se de verificar se a empresa tem endereço físico e qual a situação do CNPJ no site da Receita Federal. Outra recomendação é verificar a idade do e-commerce — empresas criadas poucos dias antes do evento promocional devem ser vistas com desconfiança. O Procon pede ainda que os consumidores não cliquem em links enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp, já que eles podem servir como isca para roubar dados pessoais e bancários em golpes de phishing.

3 de 3 Lista do Procon-SP com lojas não confiáveis pode ser útil para evitar fraudes na Black Friday 2022 — Foto: Juliana Campos/TechTudo Lista do Procon-SP com lojas não confiáveis pode ser útil para evitar fraudes na Black Friday 2022 — Foto: Juliana Campos/TechTudo

O órgão de defesa lista também algumas precauções em relação ao pagamento das compras. Se optar pelo boleto bancário, o cliente deve checar dados como nome da empresa, data e CNPJ antes de finalizar a operação. Ao pagar via Pix, é importante verificar se os dados da chave informada de fato correspondem aos da empresa em questão. De modo geral, a dica é, sempre que possível, pagar com cartão de crédito, meio que facilita o cancelamento da compra em caso de problemas.

Caso o produto sofra atraso na entrega ou mesmo não seja entregue, a recomendação é entrar em contato com a empresa. Se o problema não for resolvido, o próximo passo é acionar o Procon pelo atendimento presencial ou online.

Vale ressaltar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem direito à devolução do produto adquirido no prazo de sete dias da compra ou da entrega. O consumidor não pode ser cobrado por nenhum valor.

Com informações de Procon (1 e 2)

Veja também: Produtos para aproveitar a Copa do Mundo e Black Friday 2022