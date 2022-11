Black Friday 2022: saiba escolher o fone de ouvido ideal

Outra dica importante é verificar se a potência do som atende aos seus desejos, e se a bateria tem autonomia o suficiente para o seu dia a dia. Para ajudar os consumidores que desejam comprar um fone de ouvido durante a Black Friday 2022, o TechTudo listou cinco dicas para se atentar na hora da compra.

1 de 6 Confira dicas imperdíveis para escolher o fone de ouvido ideal durante a Black Friday 2022 — Foto: Unsplash Confira dicas imperdíveis para escolher o fone de ouvido ideal durante a Black Friday 2022 — Foto: Unsplash

Escolha o tipo de fone de ouvido

Embora este ponto pareça simples, existem diversos modelos de fones de ouvido no mercado, cada um com suas especificidades. Os auriculares são aqueles que tampam apenas uma parte do canal auditivo, enquanto os intra-auriculares os cobrem completamente, e permitem inibir ruídos externos com mais facilidade. Para usuários que gostam de fones pequenos, estas podem ser opções interessantes.

Já os supra-auriculares e circumaurais são aqueles conhecidos como headsets, com algumas diferenças quanto ao tamanho da concha. Na ordem respectiva, o primeiro cobre apenas parte da orelha, enquanto o segundo a reveste por completo. Consumidores que procuram o gadget para trabalho geralmente preferem estes dois modelos.

2 de 6 Auriculares, intra-auriculares, supra-auriculares e circumaurais são tipos de fones de ouvido — Foto: Divulgação/Philips Auriculares, intra-auriculares, supra-auriculares e circumaurais são tipos de fones de ouvido — Foto: Divulgação/Philips

Confira a potência do fone de ouvido

Para amantes de música, um fone de ouvido pouco potente pode ser uma grande decepção. Consumidores que gostam de assistir a séries e filmes com o apoio dos dispositivos também devem ficar desapontados caso comprem um modelo com baixa potência.

Na hora de escolher o seu fone de ouvido, confira a quantidade de decibéis que o modelo oferece. Quanto mais alto for, melhor pode ser. Vale ressaltar que outras características, como agudos e graves, também precisam estar bem equilibradas, e é interessante ler a avaliação de outros compradores antes de fazer o investimento.

3 de 6 Quanto mais potente for o fone, maior será a promessa de qualidade de som — Foto: Divulgação/JBL Quanto mais potente for o fone, maior será a promessa de qualidade de som — Foto: Divulgação/JBL

Veja quais são as conexões disponíveis

Que boa parte dos fones de ouvido funciona por Bluetooth muitos consumidores já sabem. Contudo, nem todo mundo gosta deste tipo de conectividade. Existe um público específico que prefere modelos com fio, sejam headsets ou auriculares.

Na hora de escolher o modelo ideal, confira quais são as opções disponíveis e se a marca é de confiança. É muito importante analisar, no caso de fones Bluetooth, a distância que a conexão alcança. Em opções com cabo, vale conferir o tamanho do fio e qual material reveste a entrada.

4 de 6 Fones de ouvido com fio e sem fio são opções disponíveis para compra durante a Black Friday — Foto: Divulgação/Logitech Fones de ouvido com fio e sem fio são opções disponíveis para compra durante a Black Friday — Foto: Divulgação/Logitech

Verifique se existe alguma tecnologia a mais

Os fones de ouvido podem oferecer funções que vão além da transmissão de áudio. Alguns modelos oferecem recurso de cancelamento de ruídos, por exemplo, e até botões para atender chamadas, pular músicas e dar pausas. É mais comum encontrar essas tecnologias em versões supra e circumaurais.

Na hora de ver as especificações, confira quais são as características do fone de ouvido, e se a empresa promete algumas dessas tecnologias. Antes de tudo, reafirme quais dessas funções estão dentro da sua lista de exigências e escolha a partir do que está elencado como modelo ideal.

5 de 6 Redução de ruído, botões para chamada e outras configurações dão destaque aos fones de ouvido — Foto: Divulgação/Apple Redução de ruído, botões para chamada e outras configurações dão destaque aos fones de ouvido — Foto: Divulgação/Apple

Acompanhe os preços durante a Black Friday

Finalmente, acompanhar os descontos da Black Friday de 2022 é a principal dica para comprar o fone de ouvido certo. No Compare TechTudo, é possível analisar o histórico dos últimos valores e receber um alerta sobre os menores preços que determinado produto vá alcançar.

Caso você esteja atrás de um modelo específico de fone de ouvido, ativar a notificação no Compare e acompanhar a variação de preços. No dia oficial da Black Friday, muitas promoções relâmpago devem surgir para esses eletrônicos.

6 de 6 Acompanhe os melhores preços de fones de ouvido durante a Black Friday 2022 — Foto: Divulgação/JBL Acompanhe os melhores preços de fones de ouvido durante a Black Friday 2022 — Foto: Divulgação/JBL

Veja se o Echo Buds, fone de ouvido da Amazon, vale a pena