Black Friday no PC: veja melhores ofertas na Steam, Epic, GOG e Battle.net

1 de 5 God of War (2018) entrou em promoção na Steam e pode ser uma boa opção para quem se animou com a conclusão da saga — Foto: Divulgação/PlayStation PC God of War (2018) entrou em promoção na Steam e pode ser uma boa opção para quem se animou com a conclusão da saga — Foto: Divulgação/PlayStation PC

👉 Não consigo instalar a Steam, o que eu faço? Veja no Fórum TechTudo

Steam

A loja da Valve começou a chamada "Promoção de Primavera", que vai até o dia 29 de novembro às 15h, no horário de Brasília. Jogos recentes como FIFA 23 podem ser encontrados com descontos de até 40% tanto na Steam como na Epic Games Store. Vários títulos do PlayStation 4 (PS4) no PC também estão mais baratos, como God of War, Horizon Zero Dawn e Days Gone.

2 de 5 Promoção de Primavera da Steam traz vários jogos em desconto na semana da Black Friday, entre eles God of War de 2018 — Foto: Reprodução/Steam Promoção de Primavera da Steam traz vários jogos em desconto na semana da Black Friday, entre eles God of War de 2018 — Foto: Reprodução/Steam

Epic Games Store

Alguns dos títulos exclusivos da Epic Games Store estão com descontos expressivos durante a promoção de Black Friday, como os recém-lançados Saints Row e A Plague Tale: Requiem. Jogos como Sifu e o multiplayer assimétrico Ghostbusters: Spirits Unleashed também podem ser adquiridos em ofertas interessantes, saindo a menos de R$ 60 reais cada. Uma das maiores pechinchas na loja é o game de estratégia Civilization VI, que pode ser adquirido com 90% de desconto. Outros títulos em oferta na Epic são:

3 de 5 Vários exclusivos da Epic Games Store estão em promoção e o novo Saints Row já pode ser encontrado por menos de R$ 100 — Foto: Reprodução/Epic Games Store Vários exclusivos da Epic Games Store estão em promoção e o novo Saints Row já pode ser encontrado por menos de R$ 100 — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Good Old Games (GOG)

A loja Good Old Games não está com uma promoção específica de Black Friday, porém várias produtoras terceirizadas estão com descontos essa semana, como Bethesda, Electronic Arts e Focus Entertainment.

4 de 5 A primeira aventura dos irmãos Amicia e Hugo está disponível em promoção no GOG em A Plague Tale: Innocence — Foto: Reprodução/Good Old Games A primeira aventura dos irmãos Amicia e Hugo está disponível em promoção no GOG em A Plague Tale: Innocence — Foto: Reprodução/Good Old Games

Battle.net

A loja digital da Activision Blizzard está com grandes descontos nos principais títulos da empresa. Entre eles, games anteriores da saga Call of Duty, como Vanguard e Black Ops 4. O Pacote do Observatório de Overwatch 2, que traz o passe de batalha, skins lendárias e 2 mil moedas para gastar no game, também está com desconto. Para usuários que desejam acelerar o progresso no jogo, pode ser uma boa pedida. Outros títulos em oferta na loja são: