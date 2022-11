Black Friday: Reclame Aqui revela lojas com mais reclamações; veja lista

O Reclame Aqui (RA), site brasileiro de resolução de conflitos entre consumidores e empresas, organizou uma pesquisa que revela quais são as lojas online que mais receberam reclamações na Black Friday do ano passado. Algumas marcas ocupam altas colocações nas listas, mas, em compensação, são bem avaliadas pelos usuários e têm boa reputação na plataforma. Isso ocorre porque os dados do RA verificam, mais do que a quantidade de queixas registradas, a capacidade das empresas em resolver esses problemas.

Entre as lojas virtuais com mais reclamações estão Mercado Livre, iFood, Kabum! e Casas Bahia. Veja, a seguir, mais detalhes da pesquisa que podem te ajudar a comprar na Black Friday 2022 e contornar imprevistos com seus pedidos.

1 de 2 Pesquisa do Reclame aqui pode te ajudar a evitar problemas na Black Friday 2022 — Foto: Fernando Braga/TechTudo Pesquisa do Reclame aqui pode te ajudar a evitar problemas na Black Friday 2022 — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Antes de revelar a lista, vale ressaltar que os dados do Reclame Aqui foram coletados entre meio-dia de 24 de novembro de 2021 e 21h de 26 de novembro de 2021. O volume de reclamações da data superou — quando ainda faltavam cinco horas para a Black Friday 2021 terminar — a quantidade de queixas do evento anterior em 19%, alcançando a marca de 9.690 casos.

O ranking de reclamações contou com uma forte presença de grandes empresas de e-commerce. No entanto, nenhuma das dez corporações mais reclamadas têm reputação negativa na plataforma: na verdade, quatro delas alcançaram o maior selo de confiabilidade distribuído pelo Reclame Aqui, o RA100. "Americanas Marketplace", "Americanas — Loja Online", "Magazine Luiza — Loja Online" e "Kabum!" conquistaram o melhor selo; "Amazon" e "iFood" obtiveram o selo "ótimo" e "Etna Home Store", "Carrefour — Loja Online", "Mercado Livre" e "Casas Bahia — Loja Online" entraram na categoria "bom".

Confira abaixo a tabela com as empresas mais reclamadas durante a Black Friday 2021. As lojas assinaladas com uma medalha verde à esquerda de seu nome receberam o selo RA1000. Os emojis verde e azul, por sua vez, significam "ótimo atendimento" e "bom atendimento", respectivamente. Do lado direito da tabela consta o número de reclamações.

2 de 2 Top 10 das empresas mais reclamadas em 2021 não contém corporações com reputação negativa — Foto: Reprodução/Yuri Neri Top 10 das empresas mais reclamadas em 2021 não contém corporações com reputação negativa — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Segundo a pesquisa, 19,92% das reclamações têm relação com atrasos nas entregas dos produtos comprados, e 16,49% têm a ver com propaganda enganosa. Em contato com o TechTudo, o Reclame Aqui comentou sobre a relação entre o número de reclamações e a confiabilidade das empresas:

"O RA sempre traz um ponto importante nessa relação entre consumidores e empresas de que "Toda empresa tem problemas, boa é aquela que consegue resolver". Então não necessariamente as empresas despontando em reclamações são piores, pois o Reclame Aqui mede a capacidade delas em resolver esses problemas apresentados", sugeriu a assessoria do site.

Como evitar problemas na Black Friday 2022

Como a demanda por compras online aumenta neste período e, consequentemente, também aumenta a ação de criminosos, o cuidado com a segurança na Internet deve ser redobrado. Os usuários devem ficar atentos a promoções suspeitas, sites fictícios e outras formas de golpes online para não terem seus dados pessoais e senhas de cartões de créditos roubados. Além disso, para fugir das fraudes conhecidas como "metade do dobro", é válido utilizar comparadores de preço para monitorar o histórico dos produtos e não se enganar com promoções falsas.

Com informações de Reclame Aqui

