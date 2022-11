Black Friday: veja significado, origem e formas erradas de pesquisar

A Black Friday é um evento promocional em que lojas do mundo inteiro dão descontos em diversos produtos na última sexta-feira do mês de novembro. Na tradução literal, o termo em inglês significa “sexta-feira preta”. A expressão surgiu nos Estados Unidos, no século XIX, e está ligada a um dos feriados mais relevantes do país: o Dia de Ação de Graças, que ocorre na última quinta-feira de novembro.

Por se tratar de um termo em inglês, não é raro ver pessoas que não dominam o idioma se confundirem na hora de pesquisar sobre o dia de promoções na Internet. Algumas das buscas erradas mais comuns são "Blek Flayd", "Blek Fraide" e "Break Friday", que têm proximidade com a pronúncia do termo original. Para tirar as dúvidas dos leitores, o TechTudo explica a origem e o significado da Black Friday. Nas linhas a seguir, confira também quais são os erros mais comuns na hora de pesquisar sobre o evento no Google.

O que significa Black Friday e qual a origem da data?

O registro mais antigo que se tem da expressão Black Friday data de 24 de setembro de 1869, quando dois investidores da bolsa de valores de Nova York aumentaram o preço do ouro com o objetivo de gerar mais lucro. A ação, entretanto, foi frustrada pelo governo, que disponibilizou mais metal no mercado, derrubando drasticamente o valor do minério e "quebrando" a economia local naquela sexta-feira. O termo Black Friday, então, foi espalhado com conotação negativa, para aludir a uma catástrofe financeira.

Foi somente em 1950 que a expressão começou a ser usada em referência à sexta-feira pós-feriado de Ação de Graças. Um dia após a celebração norte-americana, que ocorre sempre na última quinta-feira de novembro, as pessoas costumavam faltar o trabalho para "emendar" a sexta-feira com o final de semana e desfrutar de um descanso prolongado. O dia livre era usado, principalmente, para sair às compras, dada a proximidade do Natal.

O termo só passou a ser empregue com sentido comercial no varejo dos Estados Unidos a partir de 1980. No Brasil, a Black Friday se popularizou em 2010. Inicialmente, o evento só envolvia lojas virtuais e era mais voltado a produtos de tecnologia. Com o passar do tempo, supermercados e grandes varejistas também passaram a oferecer descontos nas lojas físicas.

Nos dias de hoje, praticamente todas as grandes empresas aderem ao evento, fazendo, inclusive, "esquentas" semanas antes da sexta-feira de promoções. Apesar da popularidade da data, algumas pessoas ainda têm dificuldade em procurar pelos descontos da Black Friday na Internet, uma vez que o termo é escrito em inglês.

Formas erradas de pesquisar 'Black Friday'

Segundo dados do Keyword Tool, ferramenta que informa o volume de buscas de uma palavra, foram pesquisados no Google aproximadamente 13 termos errados referentes à Black Friday em novembro de 2021. Destes, nove passaram da marca de meio milhão de buscas. As expressões mais buscadas foram "Black fry", "Blek flaid", "Blek flayd", "Black flayde" e "Blake flayd", com 550 mil pesquisas cada. O buscador, entretanto, consegue oferecer resultados para o termo correto (Black Friday).

Confira abaixo a lista completa.

