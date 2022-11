Brasil vence a Sérvia em estreia na Copa; veja memes da vitória

O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 em sua estreia na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24). Os brasileiros acompanharam a partida com um olho na TV e outro nas redes sociais e, como já é costume, celebraram a vitória com uma série de memes. Alguns termos como "QUE GOLAÇO", "Richarlison", "BRASIL SIL SIL SIL" e "VAI BRASIL" chegaram a figurar nos Trending Topics do Twitter, seção do microblog que reúne os assuntos mais comentados.