Brasil vence a Suíça em segundo jogo na Copa; veja memes da vitória

O Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), em seu segundo jogo na Copa do Mundo 2022. Como já é de costume, os torcedores brasileiros comentaram os melhores momentos da partida ao vivo nas redes sociais e celebraram a vitória com uma série de memes. Alguns termos como "bora, Brasil", "sem Neymar", "esse Fred" e "Galvão" chegaram a aparecer nos Trending Topics do Twitter, seção que reúne os assuntos mais comentados no microblog.