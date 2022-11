Brasil x Suíça gera memes antes mesmo do jogo começar; veja os melhores

O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 ainda não começou, mas já está gerando memes nas redes sociais nesta segunda-feira (28). A Seleção Brasileira enfrenta a Suíça a partir das 13h (horário de Brasília), e os torcedores estão esperançosos com a possibilidade de uma segunda vitória – na última quinta-feira (24), o time venceu a Sérvia por 2x0 em sua estreia no Mundial. A expectativa é tamanha que os memes começaram a ser publicados logo no domingo, e termos como "Hoje tem Brasil" e "Dia de Brasil" já aparecem nos Trending Topics do Twitter, seção que reúne os assuntos mais comentados na rede social. Veja, a seguir, uma seleção com os melhores memes do segundo jogo do Brasil.