Bumble libera código de recurso que detecta nudes obscenas; saiba mais

O aplicativo de relacionamento Bumble liberou, para toda comunidade de tecnologia, sua ferramenta que utiliza inteligência artificial (IA) para detectar e desfocar imagens de nudez obscena. Lançado em 2019, o recurso Private Detector notifica o usuário sempre que uma nude é enviada, dando a ele as opções de visualizar, excluir ou denunciar a imagem. A função surgiu como uma resposta à popularização do cyberflashing, movimento de envio de fotos de nudez online sem consentimento.

O código-fonte do Private Detector está disponível no GitHub, plataforma colaborativa que hospeda códigos-fonte. Com isso, outros desenvolvedores poderão implementar o recurso de segurança em suas plataformas. Para ter acesso aos arquivos, basta acessar "https://github.com/bumble-tech/private-detector" (sem aspas).

2 de 2 Bumble libera código de recurso que usa inteligência artificial para detectar nudes obscenas — Foto: Getty Images Bumble libera código de recurso que usa inteligência artificial para detectar nudes obscenas — Foto: Getty Images

📝 Como saber quem deu match com você no Tinder? Veja no Fórum do TechTudo

O cyberflashing ganhou destaque após um projeto de lei que transformou o envio de fotos obscenas não solicitadas em uma ofensa punível no estado do Texas, Estados Unidos. O Bumble, então, implementou o Private Detector e passou a defender leis semelhantes nos EUA e no mundo.

“Em 2019 lideramos o projeto desenvolvendo o Private Detector e adotamos uma postura clara contra o assédio online. Abrir esse recurso é permanecer firme em nossa convicção de que todos merecem relacionamentos saudáveis e justos, interações respeitosas e conexões gentis online”, disse Rachel Haas, vice-presidente de segurança de membros da Bumble.

Além deste recurso, o aplicativo tem uma função para evitar ghosting e se diferencia por oferecer às mulheres o poder exclusivo de dar o primeiro passo após o match. Gratuito, o Bumble está disponível para download em celulares com Android e iPhone (iOS).

Com informações de TechCrunch

Veja também: O que é e como funciona o Tinder