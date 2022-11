Caixa de som JBL: conheça os melhores modelos da marca

Para escolher uma caixa de som Bluetooth com boa qualidade, é difícil fugir das marcas mais reconhecidas. E o preço vai subir de acordo com o tamanho e a potência do equipamento, além da garantia de proteção contra água e poeira.

Para fazer sua escolha, é interessante pensar no uso da caixa, no tamanho e na portabilidade: se ela vai acompanhar passeios, vai ser carregada pela casa para o banheiro ou a cozinha, se ficar na mesa do home office ou vai ser o alto-falante principal para as suas festas. Veja as sugestões a seguir.

Começando pela caixinha de som Bluetooth mais portátil da marca. A JBL Go 3 tem 8,8 x 7,5 x 4,1 cm, um design ultraportátil, porém, com áudio bastante potente e baixos intensos para seu tamanho, com 4,2 W. Além do visual com detalhes em tecido colorido, ela é à prova d'água e poeira, com classificação IP67, perfeita para carregar pela casa ou na mochila, para ouvir um som na beira da piscina, na praia ou no parque.

Seguindo na ordem de tamanho e de preço, temos a JBL Flip 6, ainda uma caixa Bluetooth muito portátil, com 17,8 x 7,2 x 6,8 cm e cerca de 500 gramas. Sua potência é de 20 W, com alto-falantes de duas vias para um som alto e sem chiados. Segundo a marca, ela tem um woofer em formato de pista de corrida e tweeter que consegue produzir altas frequências claras. Também tem proteção IP67 contra água e poeira. Permite emparelhar duas unidades com o recurso Party Boost.

A JBL Charge 5 já pode ser considerada uma caixa Bluetooth para ouvir música com bom volume em casa ou para pequenas festas, com cerca de 1 kg e 22,3 x 9,6 cm. Segundo a marca, ela conta com Original Pro Sound, driver de longa duração otimizado, tweeter separado e dois radiadores de graves, que garantem 30 W + 10 W (tweeter) de potência. Além de bateria para 20 horas de reprodução, ela ainda tem entradas para manter carregados os dispositivos e celulares, garantindo a duração da festa por muito tempo. Também conta com classificação IP67 e Party Boost.

Ainda portátil, mas ideal para encher a casa com um som de alta qualidade, a JBL Xtreme 3 tem 29,8 x 13,6 x 13,4 cm, com cerca de 2 kg. São 50 W de potência e Original Pro Sound, com quatro drivers e dois radiadores de graves, que possibilitam um som potente, com graves profundos e nitidez nos detalhes. Conta com alça para transporte e também com Party Boost, para parear vários equipamentos da marca, e com classificação IP67. Tem bateria para 15 horas de reprodução.

Caixa de som Bluetooth grande, para animar qualquer tamanho de festa em casa, ao ar livre ou até em um espaço de eventos. Ela pesa cerca de 11 kg e tem 56,8 x 29,5 x 30 cm, com potência de saída de 160 W. De acordo com a JBL, são dois níveis de graves profundos, Bass Boost e Original Pro Sound, com bateria para 12 horas de reprodução. Ela conta com luzes dinâmicas que ficam sincronizadas com a batida da música. E ainda tem entrada para microfone e guitarra/violão, para quem vai fazer um show para os convidados.

Para terminar, uma das caixas de som mais premium da JBL. A Boombox 3 é portátil e mais leve do que outros produtos, com 48,2 x 25,7 x 20 cm e 6,7 kg, e tem o design com a alça resistente para transporte. A potência é de 80 W (subwoofer) + 2x40 W (midrange) + 2x10 W (tweeter), totalizando 180 W quando está ligada à energia, com um pouco menos de volume e potência quando está na bateria. Segundo a marca, a Boombox 3 foi redesenhada por dentro, ganhando um novo subwoofer que reproduz graves mais profundos. E são 24 horas de reprodução na bateria, para garantir qualquer festa em casa sem interrupções.

