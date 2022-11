Call of Duty: Warzone 2.0 não substitui o original, confirma Activision

Call of Duty: Warzone 2.0, nova versão do popular Battle Royale da Activision Blizzard , não irá substituir o Call of Duty: Warzone original, segundo um post no blog oficial da produtora nesta quarta-feira (9). O primeiro lançamento ficará offline por 12 dias enquanto a empresa garante o bom funcionamento da sequência e retornará com um novo nome, Call of Duty: Warzone Caldera, em 28 de novembro às 15h, horário de Brasília. Call of Duty Warzone 2.0 será lançado em 16 de novembro para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One e PC - pelas lojas digitais Battle.net e Steam .

Call of Duty: Warzone 2.0 não irá substituir o game original que será relançado como Call of Duty: Warzone Caldera — Foto: Reprodução/Call of Duty

Muitos jogadores estavam preocupados com o destino do Call of Duty: Warzone original. Isso porque o lançamento de Overwatch 2 da Blizzard substituiu por completo o game anterior, como uma atualização, e fez o primeiro Overwatch desaparecer. A versão Caldera manterá apenas o mapa principal do Battle Royale, a ilha de Caldera, enquanto os mapas menores como Rebirth Island e Fortune's Keep não estarão mais presentes no jogo. Esta versão do game também não terá integração com Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare 2, mas continuará a partilhar XP com os jogos anteriores da franquia.

Itens cosméticos, boosts de XP, passes de batalha e outras compras no primeiro Call of Duty: Warzone não serão transferidos para Warzone 2.0, porém jogadores do game original receberão um bônus ainda não revelado no novo título. A loja do primeiro game também será fechada, mas usuários poderão transferir seus pontos de COD para a versão 2.0.