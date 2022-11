Call of Duty Warzone 2.0: veja requisitos e gameplay do FPS gratuito

1 de 2 Call of Duty Warzone 2.0 traz os intensos tiroteios do Battle Royale da Activision Blizzard com várias novidades — Foto: Reprodução/Steam Call of Duty Warzone 2.0 traz os intensos tiroteios do Battle Royale da Activision Blizzard com várias novidades — Foto: Reprodução/Steam

O jogo mantém o formato Battle Royale de Call of Duty: Warzone, mas com novidades bem-vindas, como o novo mapa, Al Mazrah. As partidas ainda começam com 150 jogadores lançados de um avião em um grande mapa, sem quaisquer tipos de equipamentos, para definir quem será o grupo sobrevivente.

No entanto, nesse game, a área segura é medida de maneira diferente. No jogo original, havia um grande círculo que lentamente se encolhia para forçar os confrontos gradativamente. Em Call of Duty: Warzone 2.0, por outro lado, há vários círculos menores que se encontram, o que cria combates intensos durante toda a partida.

Entre outras novidades, o game de tiro FPS agora tem uma Gulag diferente, local onde jogadores lutam para retornar à partida após serem abatidos pela primeira vez, com combates 2v2. Há, também, como optar por jogar em uma nova playlist com a câmera em terceira pessoa, semelhante à de PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

2 de 2 Call of Duty Warzone 2.0 traz novidades como novo mapa, nova Gulag, câmera em terceira pessoa e o novo modo DMZ — Foto: Reprodução/Steam Call of Duty Warzone 2.0 traz novidades como novo mapa, nova Gulag, câmera em terceira pessoa e o novo modo DMZ — Foto: Reprodução/Steam

O jogo introduziu novos elementos "PvE" (Jogador vs Ambiente) com soldados controlados pela CPU que protegem áreas de interesse no game, como as fortalezas. Há, ainda, o novo modo DMZ, no qual jogadores são colocados no mapa para completar missões e encontrar itens valiosos. Neste modo, o usuário precisa pedir por uma extração para levar seus espólios, uma vez que, se for eliminado, pode perder até mesmo suas armas.

Call of Duty: Warzone 2.0 tem integração com Call of Duty: Modern Warfare 2 e com o futuro Call of Duty: Warzone Mobile para Android e iPhone (iOS), de forma que todo o progresso obtido em qualquer um dos games é contabilizado como pontos de experiência. Esses pontos podem ser usados para subir de nível em um Passe de Batalha, que oferece itens como novos operadores, armas, skins, emblemas, aprimoramentos e mais.

Em seus primeiros 5 dias, Warzone 2.0 vem batendo recordes em número de audiência. Nesse período, o game teve mais de 25 milhões de jogadores, mais rápido que outros títulos como Apex Legends, que levou 7 dias para atingir a marca, e até mesmo o Warzone original, que levou 10 dias para chegar a 30 milhões.

Requisitos mínimos

Call of Duty: Warzone 2.0 Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 ou 11 (64 Bits) Processador: Intel Core i3 6100, Intel Core i5 2500K ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5 6600K, Intel Core i7 4770 ou AMd Ryzen 5 1400 Memória RAM: 8 GB 12 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 960 Geforce GTX 1060 ou Radeon RX 580 DirectX: 12 12 Armazenamento: 125 GB de espaço disponível 125 GB de espaço disponível Rede; Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga