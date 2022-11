Canva não está baixando artes? Editor está fora do ar, apontam usuários

O Canva apresenta instabilidade nesta quarta-feira (30) e não baixa os arquivos editados, segundo relatos publicados no Twitter. Ao tentar fazer o download dos documentos na versão web, os usuários se deparam com a mensagem "Ocorreu um erro. Para tentar de novo, clique aqui". Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que os problemas começaram às 10h30 (horário de Brasília).