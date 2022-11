Carros elétricos da Honda podem trazer PS5 integrado, diz executivo

O PlayStation 5 (PS5) pode ser incorporado aos veículos elétricos da Honda. Essa possibilidade foi levantada pelo presidente da nova joint venture Sony Honda Mobility, parceria entre as duas empresas. O executivo, Izumi Kawanishi, falou sobre em uma entrevista ao jornal britânico Financial Times, com a justificativa de que poderia ser um diferencial contra a principal concorrente, a Tesla, que planeja uma ação semelhante ao integrar jogos do Steam em seus carros.