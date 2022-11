Cartola ou Cartola Express? Veja diferenças e qual versão jogar

Cartola e Cartola Express são duas modalidades diferentes do fantasy game de gerenciamento esportivo, criado pelo Grupo Globo em 2005. Em sua versão tradicional, o jogo é baseado no que acontece ao longo das rodadas do Brasileirão, oferecendo ligas específicas e disputas mata-mata, contando com uma versão gratuita e o Cartola Pro, que custa R$ 59,90 e tem diversos benefícios. Já a opção Express, que chegou no início de 2022, também garante recompensas em dinheiro aos mais bem colocados, mas é focado no chamado "tiro curto", ou seja, em disputas rápidas e de rodada única.

Para conhecer mais sobre as modalidades do Cartola, o TechTudo realizou uma comparação entre as duas versões, mostrando as principais características de cada jogo e o perfil de jogador que melhor vai se adequar a cada dinâmica de jogabilidade. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o fantasy dos apaixonados por futebol.

1 de 4 O Cartola FC é um fantasy game que permite que o jogador vivencie a gestão de um clube de futebol de acordo com os acontecimentos do Campeonato Brasileiro — Foto: Divulgação/Cartola O Cartola FC é um fantasy game que permite que o jogador vivencie a gestão de um clube de futebol de acordo com os acontecimentos do Campeonato Brasileiro — Foto: Divulgação/Cartola

Cartola

Sendo o maior fantasy game de futebol da América Latina, o Cartola é uma plataforma no estilo "Football Manager", em que o usuário vivencia a gestão de um clube com atletas (e técnicos) do Campeonato Brasileiro. Por se tratar de um jogo com duração de 38 rodadas, assim como o torneio no qual ele se baseia, planejamento a longo prazo e regularidade são essenciais para um bom desempenho na competição.

Partindo para a jogabilidade, a dinâmica é simples, mas exige atenção e conhecimento por parte do jogador. Rodada a rodada, o jogador precisa escalar os seus 11 atletas ideais e selecionar um capitão da equipe, além dos reservas e do treinador. Também é possível escolher o melhor esquema tático para sua estratégia, mas é importante calcular suas contratações de acordo com a quantidade de cartoletas (moedas) disponíveis. Com uma boa estratégia de escalação, compra e venda de jogadores, é possível multiplicar seu patrimônio e se dar bem no Cartola.

Por se tratar de um fantasy game esportivo, as pontuações do jogo são pautadas sobre o desempenho dos jogadores reais no Campeonato Brasileiro. Por isso, é importante ir além do óbvio e não considerar apenas o talento individual, mas também outros fatores. O momento vivido pelo jogador, as expectativas para a partida, a sequência da equipe, fator casa e outras questões que serão fundamentais para pontuar.

2 de 4 O principal momento de ação no Cartola FC está na interação com o mercado, momento em que as estratégias de jogo serão aplicadas — Foto: Reprodução/Róbson Martins O principal momento de ação no Cartola FC está na interação com o mercado, momento em que as estratégias de jogo serão aplicadas — Foto: Reprodução/Róbson Martins

O principal momento de ação está na interação com o mercado, quando as estratégias de jogo serão aplicadas. Com o valor de cada jogador se alterando a cada rodada, especialmente em função da valorização e desvalorização, as flutuações no patrimônio de cada clube estarão diretamente ligadas ao planejamento feito pelo player. As variáveis são bem diversificadas: pontos extras por marcar gols nas partidas, assistências, saldo negativo por ser expulso de um jogo são alguns, entre outros exemplos.

Por fim, vale ressaltar que existem duas versões do Cartola: a versão Free e a versão PRO. Como os nomes indicam, na versão Free o jogador pode utilizar a plataforma sem nenhuma espécie de custo ou investimento, enquanto na versão PRO é necessário assinar um plano no valor de R$ 59,90. Na versão paga, além de ter a possibilidade de participar de até 10 ligas do game, o jogador tem acesso a um painel de estatísticas exclusivas, o Gato Mestre, com dados que facilitarão o momento de definir a escalação da rodada.

Cartola Express

Com a mesma base, mas dinâmicas diferentes, o Cartola Express é um daily fantasy licenciado do Cartola, sendo um título muito mais ágil e pautado sobre estratégias de tiro curto. Embora o jogo mantenha a essência de replicar efeitos da rodada do Brasileirão, com a mesma pontuação e precificação vivenciados no Cartola, na versão Express a competição é vivida rodada a rodada.

Ao contrário do modelo tradicional, que leva em conta o Brasileirão inteiro, no Express as recompensas em dinheiro (para os ganhadores) e um patrimônio de 140 cartoletas (para todos) são cedidos ao início de toda etapa do torneio. Além disso, é necessário pagar com dinheiro real para participar das ligas.

3 de 4 No Cartola Express, os jogadores não podem escolher seu esquema tático, sendo obrigatório uma escalação em 4-3-3 — Foto: Reprodução/Róbson Martins No Cartola Express, os jogadores não podem escolher seu esquema tático, sendo obrigatório uma escalação em 4-3-3 — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Contudo, diferentemente do que é visto no Cartola “convencional”, na versão Express o usuário não consegue personalizar o esquema tático de seu elenco, sendo obrigado a escalar um, além de não eleger um capitão da equipe, técnico ou jogadores reservas. Porém, o jogo conta com o ponto positivo capaz de compensar esses fatores: o mercado nunca fecha. Dessa forma, é possível substituir os atletas a qualquer momento da rodada. O prazo final para a troca se torna, então, o momento em que os atletas da vida real pisam em campo defendendo seus clubes.

Outra coisa que muda na versão Express é a forma de utilizar o elenco. No momento da escalação, o usuário deve escalar atletas de ao menos três times diferentes, assim como um máximo cinco jogadores de cada clube. Além disso, para jogar, é preciso se inscrever em cada uma das disputas em que o player se interesse, sendo necessário estar atento à grande variedade de regras, premiações e valores de inscrição.

Por fim, o grande destaque da modalidade está na premiação em dinheiro que acontece a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Os melhores colocados de cada desafio são recompensados com prêmios em dinheiro real. Ao todo, mais de R$ 4 milhões já foram distribuídos ao longo do primeiro turno do Brasileirão. Vale lembrar que o Cartola Express terá ainda uma versão especial para a Copa do Mundo 2022, com craques internacionais disponíveis para escalar seu time.

Cartola ou Cartola Express: qual é melhor?

4 de 4 Com bases iguais e dinâmicas distintas, Cartola FC e Cartola Express possuem públicos bastante divergentes — Foto: Reprodução/Róbson Martins Com bases iguais e dinâmicas distintas, Cartola FC e Cartola Express possuem públicos bastante divergentes — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Com bases iguais e dinâmicas distintas, os dois jogos possuem públicos bastante divergentes. Enquanto o Cartola é a melhor escolha para quem busca um jogo duradouro para competir com os amigos e conseguir criar uma estratégia de longo prazo, o Cartola Express é mais interessante para quem busca uma forma mais pontual e prática de diversão, além de garantir recompensas financeiras. Dessa forma, a primeira opção é mais interessante para quem deseja ter uma experiência de gerenciamento, e a segunda não é muito focada nessa possibilidade.

É importante ressaltar que, assim como ambos os títulos possuem inúmeras vantagens, é necessário considerar igualmente os pontos “negativos” de cada jogo. No Cartola, a regularidade é obrigatória, uma vez que, para manter um bom resultado, é preciso ter constância e disciplina para escalar o seu time a cada rodada. Já no Cartola Express, é necessário pagar uma taxa de inscrição para participar das ligas que entregam bonificações financeiras aos melhores colocados, com valores que podem partir da casa de alguns poucos centavos e chegam a ultrapassar algumas centenas de reais.

Independente da escolha, o Cartola pode ser jogado no PC ou em dispositivos móveis, com acesso através do navegador ou do aplicativo próprio. Já o Cartola Express também pode ser utilizado em desktops, notebooks ou dispositivos móveis, mas somente via navegador.