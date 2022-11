Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo em seu canal na Twitch

O streamer Casimiro anunciou, nesta sexta-feira (4), que irá transmitir um total de 22 jogos da Copa do Mundo 2022 em seu canal na Twitch. Segundo informações divulgadas no Twitter do influencer, os interessados poderão acompanhar um jogo por dia até a decisão do mundial, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira. Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2022 acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, com o jogo de abertura sendo disputado entre a seleção do Catar, anfitriã desta edição, e a seleção do Equador.