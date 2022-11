Celular na Black Friday: os melhores smartphones para comprar em 2022

Como escolher um novo celular?

Comprar um novo celular deve ser um investimento bem planejado, para que você escolha um modelo que atenda às suas necessidades por dois, três anos ou até mais tempo, principalmente, com o aparelho funcionando plenamente, sem lentidão ou travamentos, e com atualizações do fabricante.

Um smartphone de entrada é a escolha para quem está com a grana curta e para quem vai usar o aparelho com apenas os aplicativos mais comuns, como Whatsapp, redes sociais e app de banco. Se este é o seu perfil, existem opções de celulares bons e baratos, por menos de R$ 1 mil..

Para quem utiliza o celular como ferramenta de estudo e trabalho, gosta de tirar fotos e gravar vídeos ou jogar, é preciso escolher um smartphone de especificações mais avançadas e que dê conta de uma rotina com muitos apps abertos, uma boa tela, boas câmeras e uma bateria de maior duração.

O consumidor vai encontrar mais opções justamente nessa categoria dos intermediários, com valores que ficam um pouco acima dos aparelhos de entrada até quase chegar ao preço de um celular topo de linha.

E é preciso olhar as especificações atentamente, além de ler reviews e assistir a análises no YouTube, porque muitas marcas sacrificam certas características dos aparelhos para conseguir manter o preço mais baixo: menos memória, uma tela de qualidade inferior ou que não seja OLED, uma bateria menor, sistema de câmeras menos chamativo ou a construção e acabamento em plástico.

Para resumir: um smartphone que se destaca entre os usuários costuma ter uma combinação eficiente entre um processador recente, uma razoável quantidade de memória RAM e espaço para armazenamento de arquivos, uma tela de resolução e brilho satisfatórios, boas câmeras e uma construção que garanta boa durabilidade, além da possibilidade de conexão com rede 5G.

Veja alguns aparelhos que são boas escolhas para a Black Friday 2022.

Samsung Galaxy M23 e M53

Uma boa opção entre os intermediários da Samsung é o Samsung Galaxy M23, que possui opções com conexão com Internet 5G. Ele conta com processador Snapdragon 750G de 8 núcleos, 6 GB de memória RAM e armazenamento de 128 GB. Ele tem tela TFT LCD de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, boa para gamers. São 5.000 mAh de bateria e carregamento rápido com até 25 W.

O sistema de fotografia tem módulo triplo com câmera principal de 50 MP, ultra wide de 8 MP e Macro de 2 MP, enquanto o sensor de selfies tem 8 MP.

Enquanto isso, o Galaxy M53 pode ser uma alternativa interessante da Samsung para quem precisa de mais processamento ou para rodar jogos graficamente mais exigentes. Ele também tem suporte à rede 5G e bateria de 5.000 mAh.

Um de seus destaques é a tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas e resolução Full HD+, com taxa de atualização de 120 Hz. O hardware inclui processador MediaTek Dimensity 900 (até 2,4GHz), memória RAM de 8 GB e armazenamento de 128 GB. Chama atenção ainda o resfriamento baseado em câmara de vapor, algo que deve agradar os gamers.

O M53 também apresenta um salto em fotografia. O sistema de câmeras tem módulo quádruplo na traseira, com lente principal de 108 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 5 MP e sensor de profundidade de 2 MP. A câmera frontal conta com 32 MP para selfies.

Moto G22 e Moto G60

Dois intermediários interessantes da Motorola são o Moto G22, deste ano, e o Moto G60, do ano passado. As principais diferenças estão na capacidade da bateria, no processador e na memória, porém, o preço está bem próximo. No design, ambos têm acabamento em plástico com textura metálica.

O Moto G22 tem tela LCD IPS de 6,5 polegadas com 90 Hz de frequência e resolução HD+. Na traseira está o módulo de câmera quádrupla, com lente principal de 50 MP, ultra wide de 8 MP, sensor de profundidade e macro de 2 MP, com tecnologia Quad Pixel e Night Vision. A câmera frontal de 16 MP grava vídeos em Full HD a 30 FPS.

O processador é o MediaTek Helio G37, um octa-core que pode chegar até 2,3 GHz, em conjunto com 4 GB de memória RAM. O armazenamento é de 128 GB e a bateria, de 5.000 mAh.

Por sua vez, o Moto G60 vem com o Snapdragon 732G da Qualcomm, chip de oito núcleos com velocidade máxima de até 2,3 GHz, e 6 GB de memória RAM. São também 128 GB de armazenamento, mas a bateria é maior: 6.000 mAh.

A tela LCD do Moto G60 é de 6,2 polegadas com resolução Full HD+ e 120 Hz de frequência. No furo no display, a câmera de selfies tem resolução de 32 MP e grava vídeos em 4K a 30 FPS. Na traseira, fica uma câmera principal de 108 MP, ultra wide + macro de 8 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. O conjunto fotográfico conta com as tecnologias Ultra Pixel e Night Vision.

Tanto o Moto G22 como o Moto G60 devem receber atualizações do Android e de segurança por dois anos, segundo a Motorola.

Galaxy S21 FE

O Galaxy S20 FE foi um grande acerto da Samsung, então, a marca repete a fórmula com o S21 FE: um um smartphone premium com alguns cortes para ter preço mais econômico, mesmo com conexão com a rede 5G.

O Galaxy S21 FE tem tela de 6,4 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz. A tela tem revestimento em Gorilla Glass Victus, com leitor de digital sob o display.

A traseira é de policarbonato, com o conjunto fotográfico em alto relevo na própria tampa. São três lentes: a principal de 12 MP (f/1.8), ultra wide de 12 MP (f/2.0) e teleobjetiva de 8 MP (f/2.4). A câmera frontal é de 32 MP, valorizando as selfies e chamadas de vídeo, ao invés de fotos de altíssima qualidade com a câmera principal.

Em sua configuração, ele conta com processador Exynos 2100 octa-core com velocidade de até 2,9 GHz, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A bateria é de 4.500 mAh.

Moto G200

Podemos dizer que o Moto G200 5G é o celular premium da família Moto G. Ele tem tela de 6,8 polegadas LCD IPS com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 144 Hz, um de seus destaques.

Seu corpo tem revestimento em plástico. Na traseira, ficam as três câmeras: principal de 108 MP, híbrida (ultra wide e macro) de 13 MP e sensor de profundidade de 2 MP. O conjunto trabalha com a tecnologia Ultra Pixel, que promete maior sensibilidade à luz com a combinação de pixels nas imagens. Na tela fica a câmera frontal de 16 MP.

Nas especificações, o Moto G200 vem com o processador Snapdragon 888 Plus 5G, um dos mais poderosos de 2021, operando com velocidades de até 2,95 GHz, o que deve conferir a realização de tarefas mais elaboradas sem engasgos. São 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com 5.000 mAh de bateria.

Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Lançados em fevereiro, os celulares da linha premium da Samsung seguem fazendo sucesso. Os três modelos contam com conexão com a rede 5G e estão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1, de arquitetura de 4 nanômetros.

O Galaxy S22 é o modelo premium "básico", com tela de 6,1 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz. O aparelho ainda conta com sensor de digital sob a tela com tecnologia ultrassônica.

Na traseira, são três sensores: câmera principal de 50 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP. A câmera frontal tira selfies de 10 MP. O Galaxy S22 tem bateria de 3.700 mAh e está disponível em versões com 128 ou 256 GB de armazenamento, ambas com 8 GB de memória RAM.

O Galaxy S22+, ou S22 Plus, repete o visual de cantos arredondados, porém, com tela AMOLED Dinâmico 2X maior, de 6,6 polegadas, na mesma resolução Full HD+. A bateria também é maior, 4.500 mAH. São 8 GB de memória RAM e opções com 128 ou 256 GB de armazenamento.

O irmão mais poderoso da linha é o Galaxy S22 Ultra, que tem visual diferente, com cantos mais retos, e conta com a canetinha S Pen embutida na parte de baixo. Segundo a Samsung, a latência foi reduzida para 2,8 milissegundos, o que significa que os traços feitos com o acessório na tela são muito mais precisos e rapidamente digitalizados.

A tela do S22 Ultra é o mesmo painel AMOLED Dinâmico X2, com 6,8 polegadas e resolução Quad HD+, também com taxa de atualização variável entre 10 Hz e 120 Hz. São 12 GB de memória RAM e opções com 256 ou 512 GB de armazenamento interno. A bateria é de 5.000 mAh.

Mas é no quesito fotografia que o S22 Ultra tem o maior upgrade. Ele conta com câmera principal de 108 MP, ultra wide de 12 MP, duas teleobjetivas de 10 MP (com zoom óptico de 3x e 10x) e câmera frontal de 40 MP.

Moto Edge 30

Depois de lançar um topo de linha completinho, o Motorola Edge 30 5G, apresentado como o smartphone mais fino do mundo, a fabricante investiu na marca e apresentou quatro novas versões: Edge 30 Pro, Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion e Edge 30 Ultra.

O Edge 30 5G tem tela de 6,5 polegadas em pOLED com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 144 Hz. Ele vem equipado com Snapdragon 778G+ de oito núcleos, 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB ou 256 GB. A bateria é de 4.020 mAh.

No sistema de câmeras, são três sensores, o principal com 50 MP, ultra wide/macro de 50 MP e sensor de profundidade de 2 MP. A câmera frontal tem 32 MP. A Motorola promete um novo sistema de estabilização para fotos, gravação de vídeos em 4K com 30 FPS e modo noturno.

Por sua vez, o Motorola Edge 30 Pro tem especificações dignas de aparelhos premium, como processador Snapdragon 8 Gen 1, armazenamento de 256 GB, câmera tripla de 50 MP e lente frontal de 60 MP. E o Edge 30 Ultra se destaca por ser o primeiro celular do mundo com câmera principal de 200 MP.

iPhone 14 e opções anteriores da Apple

O lançamento da linha do iPhone 14, no mês passado, inclui o modelo base, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. Além desses, oficialmente, a Apple vende o iPhone 13 e o 13 Mini, o iPhone 12 e o iPhone SE.

Ao mesmo tempo, o consumidor ainda encontra outros modelos de iPhone em estoque em varejistas e vendedores parceiros. E se você é um usuário Apple, utilizando outros dispositivos da marca, faz sentido atualizar seu celular por outro iPhone, mesmo que seja um aparelho de um ou dois anos atrás. Isso porque a Apple vem garantindo, pelo menos, cinco anos de suporte aos smartphones.

Nesta Black Friday, os preços dos iPhones 12, iPhones 13, 13 Pro e 13 Pro Max, especialmente, podem ficar bem interessantes.

O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus mantiveram o design dos anos anteriores, com tela e laterais mais retas. A parte da frente é feita em Ceramic Shield e a parte de trás em vidro com estrutura de alumínio aeroespacial.

O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas. O display é um painel OLED chamado pela Apple de Super Retina XDR. E com exceção do tamanho e da bateria, todas as outras especificações são idênticas: eles são equipados com o chip A15 Bionic, com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

Há opções com 128, 256 e 512 GB de armazenamento, em cinco cores diferentes: meia-noite, roxo, estelar, azul e vermelho para o iPhone Product Red.

O módulo duplo de câmeras ganhou uma bela evolução: a lente principal tem 12 MP, sensor maior e mais capacidade de captar a luz; e a lente de cinco elementos ultra wide tem 12 MP. O sistema tem zoom óptico de 2x e digital de 5x. Já a câmera frontal de 12 MP promete selfies melhores com novo sistema de foco automático em conjunto com a tecnologia TrueDepth.

Porém, as maiores novidades da Apple em 2022 ficam reservadas aos dois modelos voltados a profissionais. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max repetem as dimensões, com 6,1 e 6,7 polegadas de display. E a tela tem opção de ficar sempre ativa.

Com isso, já foi considerada a melhor tela entre todos os celulares disponíveis em 2022, segundo o DisplayMate. A nova tela Super Retina XDR agora tem pico de brilho de 2000 nits ao ar livre e taxas de atualização com ProMotion que variam de 10 a 120 vezes por segundo.

Porém, o que mais chama atenção é a troca do tradicional entalhe no display, que deu lugar a uma espécie de pílula onde ficam a câmera de selfie e os sensores. A área batizada de Dynamic Island (ilha dinâmica) expande o recorte da tela para criar um jeito novo de exibir notificação das atividades ao vivo, ou seja, informações que serão atualizadas na tela em tempo real.

As versões Pro e Pro Max do iPhone 14 também ganharam um novo processador, o A16 Bionic, desenvolvido pela Apple em um processo de quatro nanômetros, com o intuito de ampliar sua eficiência energética. Ele conta com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

Outra novidade, realmente destinada aos profissionais de foto, vídeo e aos criadores de conteúdo, está no módulo triplo de câmeras da traseira. Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max contam com uma nova câmera principal grande-angular de 48 MP e 24 mm, com abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, lente de sete elementos e Focus Pixels a 100%.

