Celular por até R$ 1 mil: confira cinco modelos lançados em 2022

Celulares de até R$ 1 mil aparecem no mercado oferecendo funcionalidades mais básicas, mas que tentam atrair aquele consumidor que não está disposto a investir tanto em um dispositivo. Baterias potentes, são, em geral, o ponto alto desses smartphones, que podem ser encontrados nos catálogos de marcas como Samsung , Xiaomi , Motorola e Nokia . Um exemplo é o Galaxy A03 , que não apenas oferece um tempo atrativo longe do carregador, com bateria de 5.000 mAh, mas também não deixa a desejar na qualidade das imagens capturadas, equipada com uma câmera principal de 48 MP.

Nas linhas abaixo, o TechTudo separou alguns modelos lançados em 2022, que são opções atrativas para consumidores que desejam um bom aparelho para o dia a dia, sem pesar tanto no orçamento. Alguns dos aparelhos escolhidos podem ser adquiridos no site da Amazon, com preços ainda mais interessantes do que os valores sugeridos durante os respectivos lançamentos.

1. Galaxy A03 (R$ 889)

Com um vasto catálogo de celulares que buscam caber em todos os bolsos, a Samsung lançou neste ano, no mercado brasileiro, o Galaxy A03. O celular tem tela de 6,5 polegadas e traz o processador Unisoc T606 com oito núcleos e velocidade de 1,6 GHz. A promessa é de experiência razoável com apps de redes sociais, produtividade e jogos mais leves. Ele conta com 3 ou 4 GB de RAM e armazenamento interno nas opções de 32, 64 e 128 GB. O aparelho tem, entre seus destaques, uma câmera traseira dupla capaz de tirar fotos de 48 MP. O sensor de selfies, no entanto, conta com apenas 5 MP.

A bateria não deixa a desejar, com 5.000 mAh, e deve conseguir deixar o aparelho mais de um dia longe do carregador, a depender do uso. Por se tratar de um modelo mais básico, a conexão com a internet 5G e a resistência contra água e poeira são características que faltam na ficha técnica. Lançado no Brasil pelo preço sugerido de R$ 1.299, o A03 atualmente pode ser encontrado por R$ 889 na Amazon, um desconto de mais de R$ 400 em relação ao valor original.

2. Redmi 10C (R$ 981)

Com tela de 6,71 polegadas, o Redmi 10C traz um reforço ao catálogo de celulares básicos da Xiaomi no mercado brasileiro. O aparelho tem, entre seus destaques, uma bateria potente de 5.000 mAh e possui duas versões: uma com 64 GB de armazenamento e outra com 128 GB. Outro ponto que deve atrair o consumidor são as câmeras. A dupla traseira conta com lente principal de 50 MP, apesar da câmera de selfie manter o padrão dos modelos básicos, com apenas 5 MP.

Na ficha técnica do celular está o processador Snapdragon 680, um chip octa-core que oferece uma velocidade máxima de até 2,4 GHz, junto com duas opções de memória RAM, de 3 e 4 GB. Para combinar com a bateria de longa duração, o aparelho conta com suporte para carregamento rápido de até 18 W. Novamente, há a ausência da compatibilidade com a rede 5G, mas, no entanto, a Xiaomi já garantiu que o modelo receberá o novo sistema operacional do Google, Android 13. O preço de lançamento do Redmi 10C foi de R$ 1.799, mas é possível encontrar a versão de 128 GB de armazenamento no varejo online por R$ 981.

3. Moto E22 (R$ 929)

A linha E, da Motorola, é tradicionalmente composta por modelos de baixo custo para o consumidor. Seu modelo mais novo é o Moto E22, que traz na ficha técnica especificações compostas por memória RAM de 3 e 4 GB e armazenamento interno em duas versões, de 32 e 64 GB. Embora básico, o celular tem tela de 6,5 polegadas, e apresenta uma taxa de atualização de 90 Hz, que deixa mais fluido o uso dos aplicativos no aparelho.

O jogo de câmeras do Moto E22 pode não satisfazer os usuários mais exigentes, com um sensor principal de 16 MP. A câmera frontal segue o padrão de celulares mais básicos, com apenas 5 MP. O aparelho traz sensor de impressão digital na lateral e bateria de 4.020 mAh, que, de acordo com a fabricante, pode durar até 30 horas com uma única carga, a depender do uso. O smartphone chegou ao mercado custando R$ 1.299, mas na Amazon sai por R$ 929.

4. Nokia C30 (R$ 890)

Comercializado no varejo online, o Nokia C30 é um dos modelos de celular básico da marca finlandesa. Ele desembarcou no Brasil no início do ano, trazendo uma telona de 6,82 polegadas e a promessa de uma bateria que dura até três dias fora da tomada, com 6.000 mAh, muito acima dos modelos que rivalizam com o aparelho. O celular também vem equipado com Android 11 Go, uma versão mais básica do sistema operacional do Google.

Em sua ficha técnica, no entanto, estão características tradicionais de celulares mais básicos com 2 e 3 GB de RAM e versões com 32 e 64 GB de armazenamento interno, com a possibilidade de expansão para até 256 GB via cartão microSD. No jogo de câmeras, há uma dupla traseira com a principal de 13 MP e a lente frontal com 5 MP. O conjunto deve ser uma boa opção para quem procura bom custo-benefício. Anunciado por R$ 1.299, o Nokia C30 está disponível na Amazon por R$ 890.

Por fim, a opção mais barata e mais básica da lista é o Philco Hit P8. O celular com tela de 6,08 polegadas traz entre suas características técnicas o processador Unisoc SC9863A, octa-core, com velocidade de até 1,6 GHz. A capacidade de armazenamento do smartphone é de apenas 32 GB, expansível via cartão microSD para até 512 GB. Além disso, ele também conta com 3 GB de RAM. Entre os pontos que podem afastar o consumidor está a bateria de 3.000 mAh, a menor da lista.

Com quatro câmeras na parte traseira, o Philco Hit P8 tem a lente principal de 13 MP, sensor de bloqueio de luz e uma lente macro de 2 MP. A câmera de selfies entrega apenas 5 MP. Vale ressaltar que o modelo da Philco vem com Android 11, mas não há informações sobre futuras atualizações para sistemas mais recentes — o que pode acontecer com linhas mais básicas de celulares. O Philco Hit P8 chegou com preço sugerido de R$ 1.399, mas ganhou R$ 940 de desconto, podendo ser encontrado na Amazon por R$ 459.