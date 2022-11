Celular por até R$ 2 mil: confira oito modelos lançados em 2022

Celulares de até R$ 2.000 são opções para consumidores que buscam câmeras potentes e até mesmo internet 5G sem gastar muito. Fabricantes como Samsung , Motorola , Xiaomi e Realme têm modelos lançados nessa faixa ou que já são encontrados com bons descontos. Com diversos tipos de acabamentos e especificações, os modelos selecionados podem contemplar demandas variadas, desde consumidores exigentes com configurações de desempenho ou os que prezam por boas lentes.

Majoritariamente equipados com o Android 12, os smartphones a seguir trazem fichas técnicas que podem contemplar a quinta geração da internet móvel, câmeras de até 108 MP e telas com altas taxas de atualização. Confira, a seguir, todos os modelos em detalhes.

2 de 10 Intermediários lançados neste ano podem ser encontrados por até R$ 2 mil no varejo online — Foto: Reprodução/GSMArena Intermediários lançados neste ano podem ser encontrados por até R$ 2 mil no varejo online — Foto: Reprodução/GSMArena

O intermediário da Samsung lançado em maio no Brasil traz especificações de destaque para a categoria. Por menos de R$ 2.000, o aparelho oferece internet 5G, NFC e um painel amplo, de 6,6 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. Na prática, a telona deve garantir fluidez na transição de imagens, com resolução Full HD+. A ficha técnica também abarca uma câmera tripla, organizada entre principal de 50 MP, ultra wide de 8 MP e macro de 2 MP. A câmera frontal, por sua vez, oferece 8 MP para selfies e chamadas de vídeo.

Já o desempenho do celular fica por conta do chipset Snapdragon 750G 5G, da Qualcomm, um octa-core com velocidade de até 2,2 GHz. Aliada ao componente, a empresa garante memória RAM de 4 ou 6 GB e um armazenamento de 128 GB com possibilidade de expansão via cartão microSD. A capacidade de bateria do Galaxy M23 é de 5.000 mAh, enquanto a potência máxima de carregamento é de 25 W. Anunciado por R$ 2.699 no Brasil, o telefone é visto hoje no comércio eletrônico por cerca de R$ 1.499.

3 de 10 Galaxy M23 traz internet 5G — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M23 traz internet 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Lançado em abril pela Samsung, o A33 tem acabamento elaborado por meio do Gorilla Glass 5, para conferir resistência a arranhões, e IP67, contra danos em eventuais mergulhos na água. Além disso, o aparelho traz tela de 6,4 polegadas, Super AMOLED, e painel com taxa de atualização de 90 Hz. Na traseira, o telefone carrega um conjunto quádruplo de lentes, com câmera principal de 48 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 5 MP e de profundidade com 2 MP.

Os 5.000 mAh de capacidade de bateria devem garantir até dois dias longe da tomada sob uso moderado. Outro componente que integra a parte interna do Galaxy A33 é o chip Exynos 1280, da própria fabricante, que garante velocidade de até 2,4 GHz. Armazenamento de 128 ou 256 GB, com expansão garantida por cartão microSD, e memória RAM de 4, 6 ou 8 GB também integram a ficha técnica do smartphone. O modelo ainda suporte para a internet de quinta geração. As cifras iniciais, que alcançavam a casa dos R$ 2.699, hoje chegam a R$ 1.990 no varejo online.

4 de 10 Galaxy A33 foi lançado em abril deste ano — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 foi lançado em abril deste ano — Foto: Divulgação/Samsung

Outro representante da Samsung, anunciado em março, é o Galaxy A53. Com rede 5G e tela de 120 Hz, o intermediário pode ser encontrado por R$ 1.929 na Amazon. Sua ficha técnica menciona uma telona Super AMOLED de 6,5 polegadas, Full HD, revestida pelo Corning Gorilla Glass 5, para evitar possíveis arranhões. Com pouca interferência na tela, o painel abriga a câmera frontal de 32 MP em um furo discreto no topo do visor. As lentes traseiras se organizam em 64 MP, na principal, 12 MP para a ultra wide e 5 MP para a teleobjetiva, que é capaz de otimizar fotos com zoom.

Além de chamar a atenção de amantes de cliques, o telefone também pode se destacar entre o público que preza por desempenho, visto que conta com o processador Exynos 1280, um octa-core de até 2,4 GHz e RAM de até 8 GB. Em termos de armazenamento, ele entrega 128 e 256 GB e espaço para cartão de memória. Bateria de 5.000 mAh, proteção IP67 contra água e Bluetooth 5.1 também integram as configurações do celular.

5 de 10 Galaxy A53 5G tem memória RAM de 8 GB — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Galaxy A53 5G tem memória RAM de 8 GB — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

A Motorola integra o segmento de intermediários com opções como o Moto G52. Lançado no Brasil em maio, o telefone traz uma tela de 6,6 polegadas e com painel AMOLED. Entre outras características, é possível mencionar o visor com taxa de 90 Hz, número que se destaca entre modelos concorrentes, que investem em 60 Hz na mesma especificação.

O celular usa o Snapdragon 680 4G para desempenhar as tarefas, assim como a memória RAM de 4 e 6 GB, que também ajuda nas operações. Já o armazenamento e a bateria reservam 128 ou 256 GB e 5.000 mAh, respectivamente. O usuário também pode expandir o espaço para dados com a ajuda de um cartão microSD, caso queira.

As câmeras que acompanham o celular se distribuem entre principal, com 50 MP, ultra wide, de 8 MP, e câmera macro, desta vez com 2 MP. As selfies podem ser feitas pelo sensor frontal de 16 MP. Anunciado por R$ 1.999, ele é encontrado no varejo atualmente por R$ 1.319. Ele não conta com internet 5G.

6 de 10 Moto G52 recebeu melhorias no conjunto de câmeras — Foto: Divulgação/Motorola Moto G52 recebeu melhorias no conjunto de câmeras — Foto: Divulgação/Motorola

O Moto G82 chegou um pouco mais tarde do que o G52, em junho, e traz uma ficha técnica competitiva para a categoria. O painel de 6,6 polegadas conta com 120 Hz para otimizar a transição de imagens, além de dispor da tecnologia AMOLED e apresentar poucos recortes na tela. O destaque vai para as câmeras que, além de contarem com lentes de até 50 MP, trazem estabilizador óptico de imagem. Os demais integrantes do conjunto são uma lente ultra wide, de 8 MP, e uma câmera macro de 2 MP.

Além de 5G, a ficha técnica do intermediário inclui o processador Snapdragon 695 (que opera em até 2,2 GHz) e memória RAM de 6 ou 8 GB. Também são oferecidos 128 GB de armazenamento, que podem ser aumentados em até 1 TB por meio de cartão microSD. O modelo desembarcou no país por R$ 2.999 e hoje é comercializado por R$ 1.781.

7 de 10 Tela do Moto G82 pode atualizar até 120 vezes por segundo — Foto: Divulgação/Motorola Tela do Moto G82 pode atualizar até 120 vezes por segundo — Foto: Divulgação/Motorola

6. Redmi Note 11 (R$ 1.300)

O Redmi Note 11 segue a proposta da Xiaomi para linha Redmi de apresentar aparelhos focados em custo-benefício ao mercado. O modelo em questão foi disponibilizado no Brasil em abril por R$ 2.599. As especificações incluem tela de 6,43 polegadas, em painel AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz. Assim como outros modelos, o Note 11 também traz revestimento Gorilla Glass, mas deixa de lado a resistência à água. Para desempenhar as tarefas, o telefone conta com o Snapdragon 680 4G, um octa-core da Qualcomm que opera em velocidades de até 2,4 GHz.

O armazenamento de 64 ou 128 GB e a memória RAM nas versões de 4 ou 6 GB também integram as configurações do Redmi Note 11. Para registros, o smartphone oferece câmera quádrupla com lente principal de 50 MP e ultra wide de 8 MP. Sensores macro e de profundidade trazem 2 MP para os cliques. A bateria reserva 5.000 mAh e pode ser alimentada com um carregador com 33 W de potência. Sem 5G, o telefone pode ser adquirido por cerca de R$ 1.300 atualmente no varejo online.

8 de 10 Redmi Note 11: tela de 6,4 polegadas em Full HD+ — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Redmi Note 11: tela de 6,4 polegadas em Full HD+ — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

7. Poco X4 Pro (R$ 1.850)

O Poco X4 Pro é um dos destaques entre os modelos da lista, visto que traz uma ficha técnica elaborada. Anunciado em março, ele desembarcou no país por R$ 3.299. Atualmente, ele pode ser encontrado por cerca de R$ 1.850 na internet. As lentes do arranjo chegam a 108 MP, na câmera principal, além de oferecer um sensor de 8 MP para registros de ângulo aberto e outro de 2 MP para fotos bem próximas.

Em termos de processamento, o aparelho executa tarefas com a ajuda do chipset Snapdragon 695, da Qualcomm, e a memória RAM de 6 ou 8 GB. O armazenamento, por sua vez, acompanha a variação e garante versões de 64 até 256 GB para guardar dados, arquivos, apps e outros. Ainda é possível expandir a memória via cartão microSD.

Além de 5G, o telefone oferece NFC para pagamentos por aproximação. Com 5.000 mAh de bateria, o modelo oferece a possibilidade de carregamento com adaptador de 67 W, o que deve diminuir o tempo na tomada.

9 de 10 Tela do Poco X4 Pro vai a 120 Hz e usa tecnologia AMOLED — Foto: Divulgação/Xiaomi Tela do Poco X4 Pro vai a 120 Hz e usa tecnologia AMOLED — Foto: Divulgação/Xiaomi

8. Realme 9 (R$ 1.554)

Um dos aparelhos que representa a Realme no mercado brasileiro é o Realme 9, que chegou ao país em julho. Com preço e especificações competitivos, o telefone se destaca entre os concorrentes. A câmera é um dos pontos fortes do smartphone, pois reserva 108 MP na lente principal, 8 MP na ultra wide e 2 MP na câmera macro. Para selfies, são conferidos 16 MP.

10 de 10 Realme 9 conta com bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Realme Realme 9 conta com bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Realme

Além dos cliques, o celular promete entregar bom desempenho por meio do processador Snapdragon 680, que trabalha em conjunto com a memória RAM de 6 ou 8 GB. Nas configurações adicionais, estão o armazenamento de 128 GB e a capacidade de bateria de 5.000 mAh. Com tela de 6,4 polegadas, 90 Hz e resolução Full HD+, ele deve entregar imagens com resolução significativa. Anunciado por R$ 2.999, o celular já é visto no varejo por cerca de R$ 1.554.

