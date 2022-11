Celular surpreende por ter bateria gigante e segunda tela na traseira

A fabricante chinesa Oukitel apresentou ao mundo o WP21, um celular equipado com uma "super bateria" de 9.800 mAh e suporte para carregamento rápido de 66 W. A novidade chama atenção também por conter um display na parte traseira para funcionar como um relógio. Outro destaque do produto é a presença da resistência contra choques físicos, além das certificações IP68 e IP69K, que permitem que o celular seja submerso a até 1,5 m pelo máximo de 30 minutos.

A Oukitel já é conhecida pela produção de smartphones diferentes do habitual. Modelos com certificação militar e baterias com enorme capacidade de duração fazem parte do portfólio dos produtos da empresa. Além de celulares e tablets, a fabricante também produz estações de energia.

2 de 3 Smartphone tem resistência suficiente para impactos — Foto: Reprodução/Oukitel Smartphone tem resistência suficiente para impactos — Foto: Reprodução/Oukitel

Conheça o WP21

O Oukitel WP21 tem design robusto, pensado para resistir a impactos moderados sem que os componentes internos ou externos sejam danificados. Na traseira, há um pequeno painel circular com Always On (tela sempre ativa). Nele, o usuário pode escolher um mostrador de relógio. Além disso, ela também pode atuar como um visor enquanto você tira fotos, bem como um controlador do player de música.

As câmeras do smartphone da Oukitel são outras características de ficha técnica destacadas pela fabricante. São três câmeras na traseira, com lente principal de 64 MP com sensor Sony IMX686. A fabricante equipou o modelo com uma câmera de visão noturna de 20 MP, que também usa um sensor Sony (IMX350).

3 de 3 Opções de mostradores de relógio do WP21 — Foto: Reprodução/Oukitel Opções de mostradores de relógio do WP21 — Foto: Reprodução/Oukitel

A ficha técnica menciona ainda uma tela de 6,78 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. O processador é um MediaTek Helio G99, com 12 GB de memória RAM e armazenamento interno de 256 GB — com suporte para expansão por meio de cartão microSD.

A bateria

A bateria do Oukitel WP21 tem 9.800 mAh – valor bem acima da média do mercado. Para efeito de comparação, isso é mais que o dobro presente no iPhone 14 Pro Max, que é o smartphone da Apple com maior autonomia energética atualmente. A capacidade estimada do modelo da maçã é de 4.323 mAh. No uso prático, a empresa promete 115 horas de espera ou 12 horas de reprodução contínua de vídeo. O modelo suporta carregamento rápido de 66 W.

O Oukitel WP21 já está listado na AliExpress e deve ficar disponível para compra em 24 de novembro deste ano. O preço é de US$ 280, o equivalente a R$ 1.495, sem impostos. Vale lembrar que a marca não possui representantes oficiais no Brasil.

Apesar da capacidade impressionar, este não é o modelo com a maior bateria já lançado pela marca. Em junho, o TechTudo noticiou que a Oukitel lançou um celular com bateria de 21.000 mAh, chamado de WP19. De acordo com a empresa, a bateria é suficiente para 123 horas de reprodução de música, 122 horas de chamada de áudio ou 36 horas de reprodução de vídeo. Além disso, o Oukitel WP19 promete durar até 2.252 horas em modo standby, o que equivale a cerca de três meses.