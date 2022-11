Chromecast original ganha primeira atualização em mais de três anos

O Google atualizou a primeira versão do Chromecast após mais de três anos sem novidades no dispositivo. Lançado há nove anos, o aparelho não é mais comercializado, mas os usuários que ainda o possuem receberam uma nova versão de firmware em novembro. Na página de suporte, a empresa divulgou apenas que o novo patch propõe a correção de bugs e melhorias no media center. A atualização do modelo pode ser feita no menu de configurações.

De acordo com a página de atualizações do Google, a primeira geração do Chromecast recebeu a versão do firmware 1.36.159268 — seu modelo anterior é a versão 1.36.157768. Conforme avaliado pelo site especializado 9to5Google, a mudança na numeração das versões do dongle é pequena — com isso, é provável que as alterações para os usuários do modelo sejam poucas.

2 de 2 Chromecast permite que o usuário 'transforme' a televisão em um modelo smart — Foto: Paulo Alves/TechTudo Chromecast permite que o usuário 'transforme' a televisão em um modelo smart — Foto: Paulo Alves/TechTudo

A lista de dispositivos atualizados também inclui a terceira geração do Chromecast, lançada em 2018, e também os modelos Chromecast para Android TV e sua versão mais recente com Google TV. A terceira geração do media center da Google é uma das mais populares e pode passar por mudanças mínimas, uma vez que sua nova versão saltou de 1.56.275994 para 1.56.291998. Ainda em comércio, é possível encontrar o modelo por a partir de R$ 179 no e-commerce nacional.

O sistema do Chromecast para Android TV foi atualizado da versão 1.42.179832, que foi lançada em 2020, para a 1.56.292394. Na prática, o update do firmware do media center pode ter sido atualizado de maneira mais constante do que foi apresentado na página de suporte do Google. O Chromecast com Google TV também pode ser encontrado no comércio eletrônico nacional por cifras que partem de R$ 375.

Com informações de 9to5Google e Google