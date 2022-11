Chuva de meteoros Leônidas: como acompanhar pelo app Night Sky

Tendo uma média intensidade, a Leônidas costuma gerar até 15 “estrelas cadentes” por hora, e a Lua na fase minguante permitirá uma visualização ainda melhor da chuva de meteoros. Será possível vê-la na direção nordeste do céu. Nesse sentido, o Night Sky pode te ajudar a apontar esta área do espaço e o horário de visibilidade em sua cidade. Confira como nas linhas a seguir.

Passo 1. Primeiro, baixe o Night Sky na App Store (iPhone). Em seguida, é preciso permitir que ele utilize a sua localização durante o uso do app. Isso serve para identificar as constelações mais próximas a você ( saiba como revogar o acesso mais tarde aqui );

Passo 2. Com a tela inicial aberta, é possível ver constelações e planetas próximos à sua localização. Para pesquisar um fenômeno específico, toque na barra de pesquisa inferior “Buscar no Night Sky” e, neste caso, digite “Leônidas'';

Passo 4. Para saber mais detalhes sobre a Leônidas, basta tocar na seta à direita. O Night Sky, então, mostrará uma ficha de informações completas sobre o fenômeno, como velocidade, data em que ocorre, a qual constelação pertence, quais suas coordenadas equatoriais etc. Além disso, é possível saber a origem e o que causa essa chuva de meteoros, podendo também redirecionar a uma página da Wikipédia com ainda mais informações;

Passo 5. Com a ficha aberta, também é possível ser redirecionado à localização da Leônidas. Para isso, basta tocar no botão “Dirija-me”, em um retângulo azul no início da tela. Agora, se você já estiver olhando para o fenômeno desta madrugada e quiser ter certeza ou acessar mais informações sobre ele, é possível fazer isso apontando a câmera do seu celular. Para isso, selecione o ícone de um cubo formado por setas, localizado no canto superior direito da tela inicial do app;