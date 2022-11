Claro lidera acessos à internet 5G no Brasil; veja ranking

Uma pesquisa divulgada na última semana revelou o panorama do 5G no Brasil, com destaque para os números da Claro. A operadora levou a melhor na quantidade de acessos e na rapidez da conexão, de acordo com relatório da consultoria Teleco. A empresa foi responsável por inaugurar a rede de quinta geração no Brasil, em julho de 2020, quando ainda operava no espectro 5G DSS, conhecida como “5Gzinho”. Hoje, com a sucessora do 4G já em transmissão no país com faixa exclusiva, a companhia continua liderando o cenário.