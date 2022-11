Com novas cores, Mormaii Life agora tem troca pulseira e mais de 20 funcionalidades

A Mormaii trouxe novidades na sua linha de smartwatches para quem quer estar sempre conectado. O Mormaii Life tem novos modelos, com diversas cores, e o grande diferencial está nas novas pulseiras avulsas de nylon superconfortável em diversas cores e podem ser trocadas conforme o estilo. Resistente à água de 50 metros, o smartwatch tem bateria de longa duração, que pode chegar a 12 dias dependendo do uso contínuo.

O relógio pode ser utilizado em qualquer momento da sua rotina e prática de atividades físicas. São nove esportes disponíveis no próprio smartwatch e mais 13 opções no aplicativo. É possível conferir o seu desempenho e resumo dos exercícios no relógio e no app, que também faz um alerta sobre sedentarismo e monitoramento cardíaco automaticamente, além de controle e tamanho das passadas, calorias, meta de distância e sono, que vão ajudar a trazer uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

Para as mulheres, o Mormaii Life ainda oferece a opção de acompanhamento do ciclo menstrual dentro do seu aplicativo, que é encontrado em celulares Android e IOS, dois sistemas que são compatíveis com o relógio da marca.

Localizador de celular

Ao todo, o Mormaii Life oferece mais de 20 funcionalidades, além das variações de estilo. Se você tem o costume de esquecer onde deixou o seu celular, o smartwatch tem uma opção para localizá-lo rapidamente.

O relógio ainda proporciona outras utilidades que vão otimizar tempo e deixar a sua rotina mais simples e ágil: controle de músicas; notificações de mensagens, ligações e redes sociais; cronômetro e temporizador, modo não perturbe e alarme; além de acionamento gestual e modo relaxamento (exercício de respiração).

O modelo Mormaii Life é ultraleve e confortável, com caixa quadrada de 35mm e 35g. A tela do relógio é full touch, com três opções de intensidade de brilho da tela. O relógio pode ser modificado uma vez por dia: são oito displays disponíveis para você escolher e trocar e colocar do jeito que você quiser. A marca tem uma grande preocupação com a segurança de dados, e zela por todas as informações repassadas pelo usuário. Nenhum dado coletado é compartilhado com terceiros e nem criptografado.