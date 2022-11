Como assistir ao Mundial de Free Fire 2022

O Mundial de Free Fire 2022, o "Free Fire World Series (FFWS)", acontece no próximo final de semana, com o Play-in na sexta-feira (25) e a grande final no sábado (26). A competição terá como sede a cidade de Bangkok, capital da Tailândia, e reunirá 17 equipes das principais ligas profissionais de Free Fire do mundo. Nela, o Brasil será representado pelos times Magic Squad, vice-campeão da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 que busca por vaga na final, e Vivo Keyd, campeão da última etapa da LBFF, que já está com vaga garantida na última fase.

Em ambos os dias, os jogos começam às 11h30, no horário de Brasília. Para assistir, basta acessar os canais oficiais da Garena no YouTube, na Twitch ou no TikTok. Vale lembrar que também serão feitas transmissões ao vivo nos canais do Youtube de Ernani “Weedzao” Duarte e Gabriel “Bak” Lessa. Ainda, o torneio será transmitido na TV aberta, pela RedeTV!, e TV fechada, no SPACE. Veja mais detalhes a seguir.

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) acontece nos dias 25 e 26 de novembro

Esta será a segunda edição do Mundial de Free Fire em 2022 e a quarta edição da FFWS em toda a história. No primeiro mundial, ocorrido durante o mês de maio, a equipe tailandesa da Attack All Around foi a campeã, enquanto a EVOS Phoenix, também da Tailândia, ficou como vice. A melhor equipe brasileira na ocasião foi a Vivo Keyd, que ocupou a quarta colocação. Curiosamente, a atual campeã Attack All Around não teve um bom desempenho na liga tailandesa e não estará no mundial em Bangkok para defender seu título.

Além de Brasil e Tailândia, a FFWS 2022 terá equipes vindas da Europa, América Latina, MENA (Oriente Médio e Norte da África), Vietnã, Filipinas, Indonésia, Paquistão, Malásia e Taiwan. Embora as equipes tailandesas sejam as favoritas no torneio, principalmente por estarem jogando com a torcida ao seu favor, o Brasil também é considerado um país a ser respeitado e que não surpreenderá ninguém se levantar a taça dessa vez — seja com Vivo Keyd ou com Magic Squad.

Vivo Keyd foi campeã da LBFF 8 e pode trazer o título do Mundial para o Brasil

A premiação total do Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) é de US$ 1,78 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões). A primeira colocada receberá a maior parcela do prêmio, que é de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões). Além da Attack All Around, já conquistaram o título da FFWS a Phoenix Force, atual EVOS Phoenix, e o Corinthians, que levantou a taça no Brasil em 2019. Vale lembrar que outras edições da FFWS estavam marcadas para ocorrer no Brasil e na Indonésia, mas acabaram canceladas por conta da pandemia.