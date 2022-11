Como assistir Vivo Keyd e Magic Squad na final do Mundial de Free Fire 2022

A final do Mundial de Free Fire 2022 será realizada neste sábado (26) em Bangkok, capital da Tailândia. As brasileiras Vivo Keyd e Magic Squad, que conquistou a classificação pelo Play-in, estarão batalhando pelo título contra outras potências do cenário mundial de Free Fire, como EVOS Phoenix, Nigma Galaxy e Vasto Mundo. A ação começa às 11h15, no horário oficial de Brasília, e você pode assistir às oito quedas nos canais oficiais da Garena no YouTube, na Twitch ou no TikTok, na TV aberta, pela RedeTV!, e TV fechada, no SPACE. Os streamers Ernani “Weedzao” Duarte e Gabriel “Bak” Lessa também estarão transmitindo o mundial em seus respectivos canais no YouTube.