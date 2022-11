Como baixar Sigma? Jogo no estilo de Free Fire é removido da Play Store

👉 O que é ponto de reabastecimento no Free Fire ? Saiba no Fórum do TechTudo

Sigma estava em acesso antecipado exclusivamente para celulares com sistema operacional Android. Sua popularidade aumentou quando players começaram a ver semelhanças com o famoso Free Fire. Segundo relatos nas redes sociais, Sigma teria apenas um visual de cartoon diferente, mas a gameplay seria muito parecida com a do Battle Royale da Garena, inclusive contando com modos de jogo similares. Outro ponto é o mapa do novo jogo que é muito parecido com o do mapa Bermuda do Free Fire.