Como está a greve dos caminhoneiros? Apps encontram caminhos alternativos

Grupos de caminhoneiros estão bloqueando rodovias por todo o Brasil desde segunda-feira (31), como um protesto à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas Eleições do último domingo (30). Com isso, diversas estradas país foram fechadas, em bloqueios que afetam cerca de 25 estados brasileiros e impactam o fluxo em todo trânsito do Brasil. Para ajudar os motoristas a desviarem de possíveis engarrafamentos causados pelas manifestações, é possível utilizar recursos disponíveis nos apps Waze e Google Maps, que podem ser baixados gratuitamente no Android e no iPhone (iOS).