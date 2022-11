Como ganhar dinheiro no GTA 5 Online? Veja 6 formas de enriquecer no jogo

GTA 5 Online é o modo multiplayer online do popular game de ação da Rockstar . No game, o jogador deve criar um personagem do zero, definindo sua aparência, e tentar transformá-lo em um chefão do crime. Isso inclui lidar com a cidade “viva”, com vários outros personagens do universo do game, além da companhia de outros jogadores, quase sempre hostis. A questão é que, para isso, o jogador precisa de bastante dinheiro.

No modo online, diversos tipos de tarefas rendem dinheiro, como golpes, corridas e venda de carros. Algumas são mais fáceis parar "farmar" a grana, enquanto outras envolvem operações mais estratégicas. Vale lembrar que GTA Online pode ser aproveitado pelos jogadores no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Veja, a seguir, 6 formas de ficar rico no GTA.

1 de 7 GTA Online oferece diversas formas de enriquecer, veja algumas das principais — Foto: Divulgação/Rockstar GTA Online oferece diversas formas de enriquecer, veja algumas das principais — Foto: Divulgação/Rockstar

1. Golpes (Heists)

Os golpes, ou heists, são a forma mais conhecida de ganhar dinheiro rápido no GTA Online. Basicamente, estes se tratam de missões específicas que os jogadores devem planejar e executar para conseguir quantias mais significativas. Os golpes são feitos em grupos de até quatro amigos e é sempre recomendado que sejam realizados com a formação completa. Na verdade, apenas o do Cayo Perico pode ser finalizado sozinho.

É possível ganhar quase 500 mil de dinheiro no GTA Online por hora concentrando-se apenas em golpes, mas vale ressaltar que, com tanto dinheiro envolvido, eles não são as coisas mais simples do jogo. Tenha em mente que são missões arriscadas, que vão exigir nível alto de habilidade e muito planejamento do grupo de jogadores, além de passar por diversas etapas antes que a equipe esteja pronta para entrar em ação. É necessário ter rank 12 dentro do GTA Online para começar um golpe.

2 de 7 Heists são as missões complexas de GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar Heists são as missões complexas de GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar

Alguns golpes disponíveis e suas respectivas possíveis rendas são: Cayo Perico (1,5 mi por hora), Diamond Casino (500 mil por hora), Doomsday (500 mil por hora), Pacific Standard Heist (500 mil por hora). Vale lembrar que é necessário completar um golpe padrão de início para começar a fazer outros. Para isso, fale com o personagem Lester, que vai sempre entrar em contato pelo celular.

Outro aviso válido é que o líder do grupo do golpe fica com a maior parte do dinheiro. Por isso, o ideal é sempre organizar você mesmo os golpes e não participar de grupos de outras pessoas – ainda que isso nem sempre seja possível.

2. Exportação de veículos roubados

A venda de veículos roubados é uma ótima forma de conseguir dinheiro rápido no GTA Online e que conta com um grande diferencial: deixar o jogador livre para tentar fazer outras ações pela cidade enquanto ela está em curso. No menu de interações, é preciso escolher a opção SecuroServ para começar a trabalhar com serviços de automóveis. Também é necessário que o jogador compre um escritório e um galpão para que possa exportar os carros.

3 de 7 Roubar e vender veículos rende grana em GTA Online, mas é preciso ter um escrtório e um galpão — Foto: Divulgação/Rockstar Roubar e vender veículos rende grana em GTA Online, mas é preciso ter um escrtório e um galpão — Foto: Divulgação/Rockstar

Alguns carros podem ser parte de contratos e valer mais. No geral, o trabalho de compra e venda de veículos pode render até 300 mil de dinheiro por hora, de acordo com suas reservas. Enquanto os veículos são vendidos, faça outros trabalhos ou missões pela cidade.

3. Corridas ilegais

O nome já diz tudo. As corridas ilegais são, na verdade, testes de tempo onde você pode dirigir com liberdade – desde que conclua dentro do tempo solicitado. Elas podem render até 50 mil por hora, se o jogador for bom de “P1”, ou seja, no volante de um veículo qualquer. Algumas são mais difíceis e rendem mais, outras mais simples e rendem menos.

4 de 7 Faça corridas para ganhar dinheiro em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar Faça corridas para ganhar dinheiro em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar

Obviamente, para participar de corridas no GTA Online, é necessário ter veículos que podem alcançar grandes velocidades ou que, no mínimo, tenham boa aceleração em pouco tempo. É possível participar em vários locais da cidade, então pesquise e explore para saber onde estão e quais são.

4. Trabalhos VIP

Trabalhos ou missões VIP podem ser considerados “golpes mais simples”. São missões de risco, mas que envolvem tarefas mais diretas e menos elaboradas. Além disso, elas também podem ser realizadas sem a necessidade de um grupo. Por isso, também rendem um pouco menos: cerca de 150 mil por hora.

5 de 7 Trabalhos VIP também são ótima fonte de renda em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar Trabalhos VIP também são ótima fonte de renda em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar

Os trabalhos VIP ficam disponíveis assim que o jogador alcança o status de VIP ou CEO no menu do GTA Online. São missões rápidas e indicadas para serem realizadas em conjunto com outras tarefas, como a venda de veículos roubados.

5. Trabalhos passivos

Essa talvez seja uma dica obrigatória para todos os jogadores: ter trabalhos passivos. Ser dono de um clube noturno, por exemplo, pode te render até 50 mil por hora, e ainda abre possibilidade para que o jogador realize outras tarefas. É claro que isso não é fácil: é preciso administrar o negócio e ter a popularidade em alta. Caso contrário, o dinheiro recebido diminui em quantidade.

6 de 7 Ter uma casa noturna pode gerar muito dinheiro no GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar Ter uma casa noturna pode gerar muito dinheiro no GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar

Vários trabalhos passivos estão espalhados pela cidade. Contudo, é preciso encontrá-los e alguns deles só são desbloqueados depois que o jogador alcança determinado nível de status ou realiza outras missões mais complexas.

6. Jogue modos que ofereçam bônus

Existem modos no GTA Online que dão bônus aos usuários. Mas é válido mencionar que eles estão sempre variando – podem ser diários, durar um final de semana ou mesmo um período mais específico. Esses podem ser objetivos simples, como entrar todos os dias no game durante um tempo para receber 10 mil em dinheiro, ou algo mais difícil, como roubar uma quantidade de carros em determinada quantidade de tempo.

7 de 7 Aproveite eventos em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar Aproveite eventos em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar

Outros modos que dão bônus são os eventos, que, de vez em quando, fornecem dinheiro dobrado. É bom guardar alguns destes dias para, por exemplo, realizar golpes específicos e maximizar os ganhos. A principal dica quanto a esse ponto é sempre ficar de olho na aba de atualizações do GTA Online e saber quando entrar em ação.