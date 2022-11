Conheça 171, o 'GTA do Brasil', e saiba como jogar em acesso antecipado

O jogo 171 é um título independente de mundo aberto inspirado pela clássica série Grand Theft Auto, o GTA. O game já tem uma versão alfa disponível via Steam, e a previsão é de que o jogo chegue oficialmente até 2024. O enredo vai acompanhar a história de Nicolau Souza, um trabalhador que precisa se defender de criminosos que agrediram seu irmão. Contudo, o conteúdo do modo campanha ainda vai ser disponibilizado para os jogadores conforme o desenvolvimento do jogo progredir.