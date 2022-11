Conheça Argentina, 1985, filme do Amazon Prime sobre a ditadura militar

Argentina, 1985 é um filme de drama histórico baseado em fatos reais que dramatiza o julgamento das forças militares argentinas pela ditadura de 1976 a 1983 no país, responsável pelo desaparecimento de aproximadamente 30 mil pessoas. A produção original da Amazon Prime Video conta com parceria das produtoras La Union de Los Rios, Kenya Films e Infinity Hill e teve lançamento original em setembro na Argentina e 21 de outubro no Brasil. O filme é contado do ponto de vista do promotor Julio César Strassera, interpretado pelo consagrado ator Ricardo Darín.

1 de 2 Argentina, 1985 conta o drama dos tribunais do Julgamento das Juntas que processou o alto escalão da ditadura argentina — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video Argentina, 1985 conta o drama dos tribunais do Julgamento das Juntas que processou o alto escalão da ditadura argentina — Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

História

O filme se passa no ano mencionado no título, em 1985, pouco tempo após o fim da ditadura em 1983 e um lento julgamento militar que tomou meses em 1984. A demora leva o governo a instaurar um processo civil contra o alto escalão envolvido na ditadura, liderado pelo relutante promotor de justiça Julio Strassera (Ricardo Darín). Inicialmente nem mesmo Strassera acredita na ação e ninguém deseja se envolver no processo, levando-o a procurar a ajuda de uma equipe de advogados mais jovens, entre eles o copromotor Luis Moreno Ocampo (papel de Peter Lanzani).

O filme alterna entre as dificuldades de construir um caso contra os militares, testemunhos viscerais nos tribunais e momentos de tensão na vida de Strassera e sua família, que se tornam alvo de ameaças. O processo, que se tornou conhecido como Julgamento das Juntas, foi o primeiro tribunal civil que condenou uma ditadura militar.

Elenco e equipe

O protagonista Julio Strassera é interpretado por Ricardo Darín, conhecido pelo filme O Segredo dos Seus Olhos, vencedor do prêmio Goya por Truman. Nos tribunais, ele é acompanhado por Peter Lanzani que interpreta o copromotor Luis Moreno Ocampo. Peter é um ator e cantor bastante conhecido no país por sua carreira mirim na versão de 2006 de Chiquititas Sin Fin na Argentina.

2 de 2 O copromotor Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) à esquerda convence Julio Strassera (Ricardo Darín) à direita que precisarão de advogados jovens na equipe — Foto: Reprodução/iMDb O copromotor Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) à esquerda convence Julio Strassera (Ricardo Darín) à direita que precisarão de advogados jovens na equipe — Foto: Reprodução/iMDb

Na dura tarefa de interpretar o general ditador Jorge Rafael Videla está o ator Marcelo Pozzi, de filmes como Relatos Selavagens e La Flor. O longa foi dirigido por Santiago Mitre, conhecido por obras como Paulina e O Estudante, que também trabalhou no roteiro junto com Mariano Llinás e colaboração de Martín Mauregui.

Repercussão

A avaliação de Argentina, 1985 está em 7,9 de 10 no site IMDb e com um Metascore de 78 no site Metacritic. Já no Rotten Tomatoes, o filme tem uma alta avaliação de 98% da crítica e 96% do público. Alguns comentários de usuários sobre a produção mencionam como sua mensagem é poderosa e necessária para a democracia.