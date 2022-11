Conheça Blight: Survival, jogo de terror medieval 'estilo' The Last of Us

Blight: Survival é um novo jogo independente de ação, sobrevivência e terror com elementos roguelite de uma pequena produtora chamada Haenir Studio, composta por dois desenvolvedores. O game se passa em uma terra devastada por uma praga chamada Blight, que transforma pessoas em criaturas assassinas. Além da familiaridade na temática, o game oferece uma gameplay semelhante à de The Last of Us , mas ambientado na era medieval e sem armas de fogo.

Blight Survival chegará "em breve" para PC nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG, porém ainda não possui uma data de lançamento definida. Não se sabe se o jogo vai chegar aos consoles também. Confira mais detalhes sobre o game a seguir.

O mundo de Blight: Survival apresenta uma versão alternativa do século XIV em meio a uma terra sem dono situada entre dois estados em guerra. Restos mortais de soldados deixados para trás parecem ter acelerado o desenvolvimento de uma nova praga ou maldição, "Blight", que faz os mortos se levantarem e atacarem os vivos, semelhante aos "Clickers" (Estaladores) de The Last of Us. Cabe ao jogador exterminar as criaturas como o único guerreiro capaz de fazê-lo e corajoso o bastante para aceitar essa missão.

A jogabilidade é um misto de ação, na hora de enfrentar os inimigos já transformados, e furtividade, para se esgueirar e eliminar adversários humanos que podem ficar em seu caminho. O game promete trazer uma grande variedade de armas e armaduras em sua versão final, além de personalização para diferentes estilos de jogar.

Por enquanto, apenas pudemos ver a espada sendo usada, mas um arco longo também já foi confirmado. Será possível jogar sozinho ou com até quatro amigos juntos em modo cooperativo contra os monstros.

O mapa também deverá trazer diversos tipos diferentes de bioma para explorar com características próprias, segredos e tesouros a serem encontrados. Durante o trailer de gameplay, o personagem controlado pelo jogador pode ser visto saqueando corpos em busca de dinheiro e recursos, o que indica que deverá haver algum elemento de fabricação (crafting) integrado aos elementos de sobrevivência.

Recentemente, o game teve seu primeiro trailer de gameplay alpha revelado, no qual foi possível ver visuais bastante impressionantes, mesmo que ainda em fase inicial. O jogo utiliza a Unreal Engine 5, mesma ferramenta gráfica do PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S. Inicialmente a equipe da Haenir Studio conta apenas com dois desenvolvedores, porém eles estão procurando mais membros para ajudar no desenvolvimento. Por enquanto, o jogo apenas está listado na loja Steam com requisitos mínimos iniciais que podem mudar posteriormente na versão final do game.

Requisitos mínimos iniciais

Requisitos mínimos iniciais de Blight: Survival Requisitos mínimos (Alpha) Sistema operacional: Windows 7 SP1, 8.1, 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5-3470 ou AMD FX 4350 Memória RAM: 4 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 670 ou Radeon HD 7870 DirectX: 11 Rede: Conexão de internet banda larga Armazenamento: Aproximadamente 20 GB de espaço disponível