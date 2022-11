Conheça Sigma, jogo grátis 'estilo' Free Fire para celulares Android

Sigma está disponível na Google Play Store , sendo exclusivo de celulares Android. Os requisitos mínimos exigem apenas o sistema operacional Android em versão 4.1 ou superior e 279 MBs livres para realizar o download do jogo, que possui suporte ao português. Confira a seguir mais detalhes do game.

Ao jogar Sigma, usuários têm acesso a dois modos no game. O primeiro Classic Battle Royale, traz partidas de 10 minutos em estilo Battle Royale, no qual 50 jogadores se enfrentam na esperança de se tornarem o único sobrevivente. As disputas são travadas em uma ilha em mundo aberto e, como é de praxe nos games do estilo, jogadores chegam em um avião sem equipamentos e saltam de paraquedas para caírem onde preferirem e procurar armas. O segundo modo 4v4 Fight Out traz confrontos diretos entre dois esquadrões de 4 integrantes cada em partidas de 7 minutos.