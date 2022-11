Conheça Terra dos Sonhos, novo filme com Jason Momoa na Netflix

Terra dos Sonhos (ou Slumberland em inglês) é o novo filme da Netflix , protagonizado por Jason Momoa (Aquaman) e Marlow Barkley (South Park), com lançamento marcado para esta sexta-feira (18). Com direção de Frances Lawrence (Jogos Vorazes) e roteiro de David Guion e Michael Handelman, o filme de fantasia conta uma história que se passa em um mundo de imaginação, onde uma garotinha enfrenta sonhos e pesadelos em busca do pai perdido.

A obra é uma adaptação da história em quadrinho "Little Nemo in Slumberland", de Winsor McCay, publicada originalmente entre os anos de 1905 e 1927. Além disso, o projeto de quase duas horas de duração também segue em uma tonalidade cômica. A produção da obra ficou nas mãos de Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready e Francisco Lourenço.

2 de 2 Jason Momoa protagoniza Terra dos Sonhos, o mais novo filme da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Jason Momoa protagoniza Terra dos Sonhos, o mais novo filme da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Sinopse

A trama do novo filme de aventura acompanha a jovem Nemo (Barkley), uma garotinha que fica sozinha após o desaparecimento do pai no mar. Após isso, ela passa a morar com seu tio Philip (Chris O'Dowd) e vê sua vida mudar completamente. Certo dia, a protagonista encontra um mapa secreto para o mundo dos sonhos, chamado Slumberland. Mas para embarcar nesta aventura, ela precisará da ajuda de Flip (Momoa), um fora da lei meio grosseiro, que é o único capaz de guiá-la pelo novo lugar desconhecido dos sonhos e pesadelos em busca do pai.

Elenco e repercussão

Além de Barkley e Momoa, o novo projeto cinematográfico da gigante do streaming ainda conta em seu elenco com nomes como Kyle Chandler (Godzilla vs Kong), Chris O'Dowd (O Lar da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares), India de Beaufort (Kimi), Humberly González (Ginny e Georgia) e Weruche Opia (Just a Couple).

Com o nome de Momoa trazendo popularidade ao projeto, o lançamento tem notas divididas entre a crítica e o público no site Rotten Tomatoes. Enquanto os reviews especializados mostram 42% de aprovação, o público por enquanto soma 93%. No Metacritic, a nota também está baixa, com 39 de 100 em 10 críticas. Já no IMDb, o longa tem nota de 7,5 de 10.

Confira o trailer oficial de Terra dos Sonhos