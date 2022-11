Conheça Uma Quedinha de Natal, filme da Netflix com Lindsay Lohan

Uma Quedinha de Natal é a nova comédia romântica natalina da Netflix , com Lindsay Lohan, lançada nesta quinta-feira (10). O longa parece ser a aposta da empresa para as festas de fim de ano. O filme original produzido em parceria com a MPCA conta a história de Sierra Belmont (Lindsay Lohan, de Meninas Malvadas), uma herdeira mimada que perde a memória após um acidente em uma montanha e passa o Natal com o viúvo Jake Russell (Chord Overstreet, de Glee) e sua filha Avy (Olivia Perez, de Vila Sésamo). O filme tem duração de 95 minutos e classificação indicativa para 12 anos.

Sinopse

A história do filme foca no personagem de Sierra Belmont, interpretada por Lindsay Lohan, herdeira de Beauregard Belmont (Jack Wagner), um magnata do ramo hoteleiro. Apesar de sempre ter recebido apoio financeiro de seu pai, a relação de Sierra com ele se tornou mais distante após a morte de sua mãe e ela se vê incapaz de contrariá-lo. Seu namorado, Tad Fairchild (George Young, de Maligno), a leva para o topo de uma montanha congelada para fazer um pedido de casamento, porém ambos caem em direções opostas.

Após a queda, Sierra sofre de amnésia e sem lembranças assume o nome de Sarah. Ela é resgatada por Jake Russell (Chord Overstreet), dono de uma pousada que está passando por dificuldades financeiras. Jake perdeu sua esposa há dois anos e ainda parece fechado para um novo relacionamento, mas conta com apoio de sua filha Avy (Olivia Perez) e talvez até de um certo bom velhinho.

Elenco

Fãs de Linsday Lohan podem esperar uma performance leve da atriz, conhecida por produções como Meninas Malvadas e Uma Sexta-Feira Muito Louca, no papel de uma mulher desajeitada tentando ajudar na pousada, mas causando problemas por sua falta de inexperiência. Chord Overstreet, de séries como Glee e Acapulco, complementa bem a química do casal com a ajuda de Olivia Perez, de produções como a recente versão de Vila Sésamo, que traz uma bem-vinda inocência infantil de filmes de Natal.

O namorado Tad Fairchild é interpretado por George Young, de Maligno, que mostra um lado diferente como alívio cômico tentando voltar à civilização após a queda da montanha. O filme conta também com William "Bus" Rilley, de Hereditário, em participações rápidas que remetem à figura de Papai Noel. O roteiro é assinado por Jeff Bonnett, de Love by the Book e da série de TV Heroes, ao lado de Ron Oliver, de A Creche do Papai 3 e Natal no Hotel Plaza. A diretora é Janeen Damian, já conhecida em produções do tipo para TV, como Valsa de Natal.

Repercussão

O filme tem tido uma recepção morna e, até a publicação desta matéria, não entrou no Top 10 da Netflix, liderado nesta quinta-feira (10) por Medieval, Enola Holmes 2 e Depois do Universo. O filme tem nota 6,4 de 10 no site IMDb e 58% no Rotten Tomatoes entre a crítica, mas 80% na nota de usuários. No Metacritic, a recepção foi mais dura, com nota 32 de 100. Há muitas críticas aos clichês de filmes de Natal, com comentários de que o filme seria bastante esquecível se não fosse a presença de Lindsay Lohan.